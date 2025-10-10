Warum viele Firmen nicht die Umsätze erzielen, die sie gerne hätten - und wie klare Strukturen genau das schaffen (FOTO)

Bürstadt (ots) - Viele mittelständische Industrie- und Handelsunternehmenglauben, sie hätten ein funktionierendes Vertriebssystem - ihre geplantenErgebnisse erreichen sie damit aber nicht. Kein Wunder, denn im Arbeitsalltagfehlt es oftmals an klaren Strukturen, Transparenz und wirklicher Steuerbarkeit.Das Ergebnis: nicht planbare Vertriebsergebnisse und wachsender Druck aufGeschäftsführung und Vertriebsteam. Wie Unternehmen den Schritt von schwankendenVertriebsergebnissen zu messbarer Steuerung schaffen und damit echten Mehrumsatzerzielen können, zeigt Vertriebsexpertin Michaela Goll in diesem Beitrag.Der wirtschaftliche Motor vieler deutscher Mittelständler gerät ins Stottern:Umsätze stagnieren, Gewinne schmelzen dahin und die notwendige Abschlussquotewird trotz hoher Aktivität nicht erreicht. Statt planbarer Prozesse bestimmendie individuelle Vorgehensweise der einzelnen Mitarbeiter, persönlicheEinschätzungen und sporadisches Vorgehen den Vertrieb. Ein klarer Ablauf fehlthäufig, viele Außendienstmitarbeiter arbeiten nach eigener Vorstellung. Und auchGeschäfts- und Vertriebsleitung verlassen sich auf die vermeintlichen Stärkendes Außendiensts, weil sie denken, Vertriebler müssten es können, überschätzendiese jedoch nicht selten - sei es bei Neukunden, im Umgang mit Einwänden oderbei Produktkenntnissen. Das Ergebnis: viele nette Gespräche und Kaffeerunden,aber zu selten messbares Umsatzwachstum. "Ohne ausreichend belastbare Strukturenund klare Systeme bleibt der Erfolg im Vertrieb dem Zufall überlassen und kostetUnternehmen jeden Tag bares Geld", warnt Michaela Goll, Geschäftsführerin derMichaela Goll GmbH und Expertin für skalierbare Vertriebskonzepte."Der wirksamste Hebel für planbaren Umsatz ist die Kombination aus skalierbarenProzessen, klaren Skripten und einer modernen Performance-Kultur - denn ohnepassende Strukturen für das Unternehmen und die entsprechende Branche verliertjede Firma", erklärt Michaela Goll. Seit Jahren berät sie kleine und mittlereHandels- und Industrieunternehmen, die echte Effizienz in ihre Vertriebsarbeitbringen wollen. Dabei analysiert sie Verkaufsprozesse, überarbeitetverkaufspsychologische Ansätze und zeigt Umsatzpotenziale auf, die oft ungenutztin CRM-Systemen oder Kundenlisten schlummern. "Viele Unternehmen verwechselnAktivität mit Wirksamkeit. Erst wenn Maßnahmen im Alltag greifen und alleBeteiligten mitziehen, entsteht nachhaltiges Wachstum", so die Expertin. In derZusammenarbeit verbindet sie Analyse mit praxisnahem Training, persönlicher