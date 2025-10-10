Michaela Goll über den Vertrieb im Mittelstand
Warum viele Firmen nicht die Umsätze erzielen, die sie gerne hätten - und wie klare Strukturen genau das schaffen (FOTO)
Bürstadt (ots) - Viele mittelständische Industrie- und Handelsunternehmen
glauben, sie hätten ein funktionierendes Vertriebssystem - ihre geplanten
Ergebnisse erreichen sie damit aber nicht. Kein Wunder, denn im Arbeitsalltag
fehlt es oftmals an klaren Strukturen, Transparenz und wirklicher Steuerbarkeit.
Das Ergebnis: nicht planbare Vertriebsergebnisse und wachsender Druck auf
Geschäftsführung und Vertriebsteam. Wie Unternehmen den Schritt von schwankenden
Vertriebsergebnissen zu messbarer Steuerung schaffen und damit echten Mehrumsatz
erzielen können, zeigt Vertriebsexpertin Michaela Goll in diesem Beitrag.
Der wirtschaftliche Motor vieler deutscher Mittelständler gerät ins Stottern:
Umsätze stagnieren, Gewinne schmelzen dahin und die notwendige Abschlussquote
wird trotz hoher Aktivität nicht erreicht. Statt planbarer Prozesse bestimmen
die individuelle Vorgehensweise der einzelnen Mitarbeiter, persönliche
Einschätzungen und sporadisches Vorgehen den Vertrieb. Ein klarer Ablauf fehlt
häufig, viele Außendienstmitarbeiter arbeiten nach eigener Vorstellung. Und auch
Geschäfts- und Vertriebsleitung verlassen sich auf die vermeintlichen Stärken
des Außendiensts, weil sie denken, Vertriebler müssten es können, überschätzen
diese jedoch nicht selten - sei es bei Neukunden, im Umgang mit Einwänden oder
bei Produktkenntnissen. Das Ergebnis: viele nette Gespräche und Kaffeerunden,
aber zu selten messbares Umsatzwachstum. "Ohne ausreichend belastbare Strukturen
und klare Systeme bleibt der Erfolg im Vertrieb dem Zufall überlassen und kostet
Unternehmen jeden Tag bares Geld", warnt Michaela Goll, Geschäftsführerin der
Michaela Goll GmbH und Expertin für skalierbare Vertriebskonzepte.
"Der wirksamste Hebel für planbaren Umsatz ist die Kombination aus skalierbaren
Prozessen, klaren Skripten und einer modernen Performance-Kultur - denn ohne
passende Strukturen für das Unternehmen und die entsprechende Branche verliert
jede Firma", erklärt Michaela Goll. Seit Jahren berät sie kleine und mittlere
Handels- und Industrieunternehmen, die echte Effizienz in ihre Vertriebsarbeit
bringen wollen. Dabei analysiert sie Verkaufsprozesse, überarbeitet
verkaufspsychologische Ansätze und zeigt Umsatzpotenziale auf, die oft ungenutzt
in CRM-Systemen oder Kundenlisten schlummern. "Viele Unternehmen verwechseln
Aktivität mit Wirksamkeit. Erst wenn Maßnahmen im Alltag greifen und alle
Beteiligten mitziehen, entsteht nachhaltiges Wachstum", so die Expertin. In der
Zusammenarbeit verbindet sie Analyse mit praxisnahem Training, persönlicher
