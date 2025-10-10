    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Michaela Goll über den Vertrieb im Mittelstand

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum viele Firmen nicht die Umsätze erzielen, die sie gerne hätten - und wie klare Strukturen genau das schaffen (FOTO)

    Bürstadt (ots) - Viele mittelständische Industrie- und Handelsunternehmen
    glauben, sie hätten ein funktionierendes Vertriebssystem - ihre geplanten
    Ergebnisse erreichen sie damit aber nicht. Kein Wunder, denn im Arbeitsalltag
    fehlt es oftmals an klaren Strukturen, Transparenz und wirklicher Steuerbarkeit.
    Das Ergebnis: nicht planbare Vertriebsergebnisse und wachsender Druck auf
    Geschäftsführung und Vertriebsteam. Wie Unternehmen den Schritt von schwankenden
    Vertriebsergebnissen zu messbarer Steuerung schaffen und damit echten Mehrumsatz
    erzielen können, zeigt Vertriebsexpertin Michaela Goll in diesem Beitrag.

    Der wirtschaftliche Motor vieler deutscher Mittelständler gerät ins Stottern:
    Umsätze stagnieren, Gewinne schmelzen dahin und die notwendige Abschlussquote
    wird trotz hoher Aktivität nicht erreicht. Statt planbarer Prozesse bestimmen
    die individuelle Vorgehensweise der einzelnen Mitarbeiter, persönliche
    Einschätzungen und sporadisches Vorgehen den Vertrieb. Ein klarer Ablauf fehlt
    häufig, viele Außendienstmitarbeiter arbeiten nach eigener Vorstellung. Und auch
    Geschäfts- und Vertriebsleitung verlassen sich auf die vermeintlichen Stärken
    des Außendiensts, weil sie denken, Vertriebler müssten es können, überschätzen
    diese jedoch nicht selten - sei es bei Neukunden, im Umgang mit Einwänden oder
    bei Produktkenntnissen. Das Ergebnis: viele nette Gespräche und Kaffeerunden,
    aber zu selten messbares Umsatzwachstum. "Ohne ausreichend belastbare Strukturen
    und klare Systeme bleibt der Erfolg im Vertrieb dem Zufall überlassen und kostet
    Unternehmen jeden Tag bares Geld", warnt Michaela Goll, Geschäftsführerin der
    Michaela Goll GmbH und Expertin für skalierbare Vertriebskonzepte.

    "Der wirksamste Hebel für planbaren Umsatz ist die Kombination aus skalierbaren
    Prozessen, klaren Skripten und einer modernen Performance-Kultur - denn ohne
    passende Strukturen für das Unternehmen und die entsprechende Branche verliert
    jede Firma", erklärt Michaela Goll. Seit Jahren berät sie kleine und mittlere
    Handels- und Industrieunternehmen, die echte Effizienz in ihre Vertriebsarbeit
    bringen wollen. Dabei analysiert sie Verkaufsprozesse, überarbeitet
    verkaufspsychologische Ansätze und zeigt Umsatzpotenziale auf, die oft ungenutzt
    in CRM-Systemen oder Kundenlisten schlummern. "Viele Unternehmen verwechseln
    Aktivität mit Wirksamkeit. Erst wenn Maßnahmen im Alltag greifen und alle
    Beteiligten mitziehen, entsteht nachhaltiges Wachstum", so die Expertin. In der
    Zusammenarbeit verbindet sie Analyse mit praxisnahem Training, persönlicher
    Seite 1 von 3 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Michaela Goll über den Vertrieb im Mittelstand Warum viele Firmen nicht die Umsätze erzielen, die sie gerne hätten - und wie klare Strukturen genau das schaffen (FOTO) Viele mittelständische Industrie- und Handelsunternehmen glauben, sie hätten ein funktionierendes Vertriebssystem - ihre geplanten Ergebnisse erreichen sie damit aber nicht. Kein Wunder, denn im Arbeitsalltag fehlt es oftmals an klaren Strukturen, …