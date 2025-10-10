    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Stillstand war gestern

    Fünf Mobilitätstrends bewegen die Immobilienbranche / Nach der Expo Real zeigt sich: Digitale Parkraumlösungen verändern die Bewertungslogik von Immobilien (FOTO)

    München (ots) - Die Immobilienwirtschaft digitalisiert ihre Außenflächen - und
    entdeckt Parkraum als strategischen Werttreiber. Eine zentrale Erkenntnis der
    Expo Real 2025: Parkraum ist kein notwendiges Übel mehr, sondern ein steuerbares
    Asset. "Von schrankenloser Zufahrt über flexible Mehrfachnutzung bis zu
    KI-gestütztem Objektmonitoring: Die Verschmelzung von Mobilitäts- und
    Immobiliendaten verändert die Bewertungslogik", sagt Jakob Bodenmüller, CEO von
    Wemolo ( http://www.wemolo.com ). "Intelligente Flächennutzung erschließt
    Potenziale, die vor drei Jahren noch undenkbar waren." Wemolo ist europäischer
    Marktführer für digitale Parkraumlösungen mit über 3.500 Standorten und täglich
    2,5 Millionen erfassten Parkvorgängen. Das Unternehmen sieht fünf Trends, die in
    den kommenden Jahren die Agenda der Immobilienwirtschaft bestimmen.

    Smart Parking: 7,2 Milliarden Dollar-Markt bis 2030

    Der globale Smart-Parking-Markt wird 2024 auf rund 8 Milliarden US-Dollar
    geschätzt (Future Market Insights, 2024). Europa nimmt daran mit circa 40
    Prozent Anteil teil, wächst mit etwa 18 Prozent jährlich und dürfte bis 2030 auf
    etwa 7,2 Milliarden US-Dollar anwachsen (Mordor Intelligence, 2025). Getrieben
    wird diese Entwicklung durch Urbanisierung, verschärfte Regulierung und
    technologischen Fortschritt.

    Die Expo Real 2025 (6. bis 8. Oktober) hat die Dynamik dieser Entwicklung
    eindrücklich gezeigt. Auf der Sonderfläche "Transform & Beyond" haben über 80
    Unternehmen Lösungen zu Dekarbonisierung, Digitalisierung, ESG und Mobilität
    präsentiert - Themen, die 2025 die Agenda der Immobilienwirtschaft dominieren.

    1. Free-Flow-Technologie: Vom Schranken-Chaos zur Kamera-Intelligenz

    Der Abschied von Schrankenanlagen verändert mehr als nur die Zufahrt.
    Schrankenlose Systeme basieren auf automatischer Kennzeichenerkennung (ANPR) und
    ermöglichen Parkraummanagement ohne physische Barrieren, ohne Ticketverlust,
    ohne Wartungsstau. Die Vorteile sind universell: garantierte Parkplätze für
    berechtigte Nutzer, bis zu 60 Prozent niedrigere Betriebskosten, bessere
    Kundenerfahrung - unabhängig von der Assetklasse.

    Die Technik ermöglicht hochflexible Steuerung selbst komplexer
    Parkraumsituationen. Bei Mixed-Use-Immobilien etwa definiert jeder
    Gewerbetreibende eigene Berechtigungen: Einzelhändler gewähren Kunden 1,5 h,
    Friseursalons 3 h, Fitnessstudios 2 h. Parallel laufen Kurzparker-Kontingente,
    Anlieferungen auf der Whitelist parken kostenfrei, Mitarbeiter haben
    Dauerberechtigung. "Die Plattform ermöglicht individuelle Multi-Zonen-Steuerung
    und freies Berechtigungsmanagement - von Zeitfenstern über Kontingente bis zur
