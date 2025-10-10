Stillstand war gestern
Fünf Mobilitätstrends bewegen die Immobilienbranche / Nach der Expo Real zeigt sich: Digitale Parkraumlösungen verändern die Bewertungslogik von Immobilien (FOTO)
München (ots) - Die Immobilienwirtschaft digitalisiert ihre Außenflächen - und
entdeckt Parkraum als strategischen Werttreiber. Eine zentrale Erkenntnis der
Expo Real 2025: Parkraum ist kein notwendiges Übel mehr, sondern ein steuerbares
Asset. "Von schrankenloser Zufahrt über flexible Mehrfachnutzung bis zu
KI-gestütztem Objektmonitoring: Die Verschmelzung von Mobilitäts- und
Immobiliendaten verändert die Bewertungslogik", sagt Jakob Bodenmüller, CEO von
Wemolo ( http://www.wemolo.com ). "Intelligente Flächennutzung erschließt
Potenziale, die vor drei Jahren noch undenkbar waren." Wemolo ist europäischer
Marktführer für digitale Parkraumlösungen mit über 3.500 Standorten und täglich
2,5 Millionen erfassten Parkvorgängen. Das Unternehmen sieht fünf Trends, die in
den kommenden Jahren die Agenda der Immobilienwirtschaft bestimmen.
Smart Parking: 7,2 Milliarden Dollar-Markt bis 2030
Smart Parking: 7,2 Milliarden Dollar-Markt bis 2030
Der globale Smart-Parking-Markt wird 2024 auf rund 8 Milliarden US-Dollar
geschätzt (Future Market Insights, 2024). Europa nimmt daran mit circa 40
Prozent Anteil teil, wächst mit etwa 18 Prozent jährlich und dürfte bis 2030 auf
etwa 7,2 Milliarden US-Dollar anwachsen (Mordor Intelligence, 2025). Getrieben
wird diese Entwicklung durch Urbanisierung, verschärfte Regulierung und
technologischen Fortschritt.
Die Expo Real 2025 (6. bis 8. Oktober) hat die Dynamik dieser Entwicklung
eindrücklich gezeigt. Auf der Sonderfläche "Transform & Beyond" haben über 80
Unternehmen Lösungen zu Dekarbonisierung, Digitalisierung, ESG und Mobilität
präsentiert - Themen, die 2025 die Agenda der Immobilienwirtschaft dominieren.
1. Free-Flow-Technologie: Vom Schranken-Chaos zur Kamera-Intelligenz
Der Abschied von Schrankenanlagen verändert mehr als nur die Zufahrt.
Schrankenlose Systeme basieren auf automatischer Kennzeichenerkennung (ANPR) und
ermöglichen Parkraummanagement ohne physische Barrieren, ohne Ticketverlust,
ohne Wartungsstau. Die Vorteile sind universell: garantierte Parkplätze für
berechtigte Nutzer, bis zu 60 Prozent niedrigere Betriebskosten, bessere
Kundenerfahrung - unabhängig von der Assetklasse.
Die Technik ermöglicht hochflexible Steuerung selbst komplexer
Parkraumsituationen. Bei Mixed-Use-Immobilien etwa definiert jeder
Gewerbetreibende eigene Berechtigungen: Einzelhändler gewähren Kunden 1,5 h,
Friseursalons 3 h, Fitnessstudios 2 h. Parallel laufen Kurzparker-Kontingente,
Anlieferungen auf der Whitelist parken kostenfrei, Mitarbeiter haben
Dauerberechtigung. "Die Plattform ermöglicht individuelle Multi-Zonen-Steuerung
und freies Berechtigungsmanagement - von Zeitfenstern über Kontingente bis zur
