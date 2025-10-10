    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiginex AktievorwärtsNachrichten zu Diginex

    Diginex Aktie bricht massiv ein - 10.10.2025

    Am 10.10.2025 ist die Diginex Aktie, bisher, um -8,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Diginex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Diginex Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,09 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Diginex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +371,97 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +94,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +288,09 %.

    Diginex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +94,88 %
    1 Monat +288,09 %
    3 Monate +371,97 %

    Informationen zur Diginex Aktie

    Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,59 Mio. wert.

    Diginex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diginex

    -15,07 %
    +94,88 %
    +288,09 %
    +371,97 %
    +273,54 %
    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6



