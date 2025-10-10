    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB Aktie sackt ab - 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die OHB Aktie bisher Verluste von -5,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie sackt ab - 10.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

    OHB Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Sie fällt um -5,82 % auf 129,50. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +76,17 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +4,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +104,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +184,52 % gewonnen.

    OHB Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,21 %
    1 Monat +104,20 %
    3 Monate +76,17 %
    1 Jahr +207,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der OHB Aktie, die nach einem anfänglichen Anstieg stark gefallen ist. Nutzer berichten von sinkenden Umsätzen und Gewinnmitnahmen, während Bedenken über die Wettbewerbsfähigkeit von OHB im Vergleich zu US-Unternehmen geäußert werden. Einige Anleger erwarten eine Stabilisierung der Aktie in einem realistischeren Preisbereich von 80-100 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    Zur OHB Diskussion

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,50 Mrd. wert.

    OHB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    -5,09 %
    +4,21 %
    +104,20 %
    +76,17 %
    +207,00 %
    +353,33 %
    +246,50 %
    +687,99 %
    +1.246,75 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! OHB Aktie sackt ab - 10.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die OHB Aktie bisher Verluste von -5,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.