    Rocket Lab Corporation - Aktie legt am 10.10.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Rocket Lab Corporation Aktie bisher um +8,70 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.

    Rocket Lab Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Rocket Lab Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,70 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Rocket Lab Corporation über einen Zuwachs von +74,70 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +31,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,00 %.

    Rocket Lab Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +31,22 %
    1 Monat +45,00 %
    3 Monate +74,70 %

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 484 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,52 Mrd. wert.

    Rocket Lab Secures Multiple Launches with Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)


    LONG BEACH, Calif., Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB) (“Rocket Lab” or “the Company”), a global leader in launch services and space systems, today announced it has signed a direct contract for two dedicated …

    Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


