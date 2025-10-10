Rocket Lab Corporation - Aktie legt am 10.10.2025 stark zu

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Rocket Lab Corporation über einen Zuwachs von +74,70 % freuen.

Am heutigen Handelstag konnte die Rocket Lab Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,70 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +31,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,00 %.

Rocket Lab Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +31,22 % 1 Monat +45,00 % 3 Monate +74,70 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 484 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,52 Mrd. wert.

Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?

