Warum Ruhestand ohne Investitionen ein Trugschluss ist (FOTO)

vonHS schrieb 22.09.25, 10:40

Buffett sortiert sein Depot neu – das steckt dahinter



wenn Warren Buffett sein Depot umbaut, schaut die ganze Finanzwelt hin. Kaum jemand zeigt so klar, wie Chancen und Risiken aktuell einzuschätzen sind.



Die jüngste Veröffentlichung des Pflichtberichts für das 2. Quartal 2025 liefert spannende Einblicke: Ende Juni brachte es das Berkshire-Portfolio auf rund 257,5 Mrd. $. Einige bekannte Positionen wurden verkleinert – gleichzeitig gewinnen neue Branchen an Gewicht.



Teilverkäufe bei Apple und Bank of America



Buffetts größte Einzelposition bleibt Apple – auch nach dem Verkauf von 20 Mio. Aktien, was etwa 6,7% des Bestands entspricht. Mit einem Wert von 57,5 Mrd. $ ist Apple weiterhin die klare Nummer eins im Depot. Der Schritt ist nachvollziehbar: Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 sehr hoch bewertet, während das Umsatzwachstum zuletzt nur bei 5% lag. Buffett nutzte die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen und das Risiko zu verringern.



Auch bei der Bank of America verkaufte er 26,3 Mio. Aktien, also rund 4,2% der Position. Seine ursprüngliche Investition aus dem Jahr 2011 hat sich inzwischen mehr als verachtfacht. Nach einem Kursplus von über 25% allein im laufenden Jahr sichert Buffett bewusst einen Teil der Gewinne. Zusätzlich belasten die US-Bankenbranche zunehmende Risiken durch Digitalisierung und Regulierung.



Mehr Liquidität, mehr Defensive



Bemerkenswert ist der weitere Aufbau der Cash-Position: Mit über 340 Mrd. $ verfügt Berkshire Hathaway über so viel Liquidität wie nie zuvor. Das zeigt deutlich, dass Buffett den Markt derzeit für hoch bewertet hält und lieber auf Sicherheit setzt. Statt aggressiv neue Aktien zu kaufen, konzentriert er sich auf Gewinnmitnahmen und ausgewählte Zukäufe.

Besonders auffällig ist der Einstieg bei UnitedHealth Group. Mit 5 Mio. Aktien im Wert von 1,6 Mrd. $ verstärkt Buffett den Gesundheitssektor – eine Branche, die vom demografischen Wandel und stabilen Zahlungsströmen profitiert.



Auch Bau und Infrastruktur rücken stärker in den Fokus: Mit Engagements bei den Hausbauern Lennar und D.R. Horton sowie beim Stahl- und Recyclingkonzern Nucor setzt er auf die US-Binnenkonjunktur und langfristige Investitionsprogramme. Daneben erhöhte er seine Beteiligungen an Chevron und Constellation Brands. Sogar Nischenwerte wie POOL Corporation, ein Anbieter von Schwimmbadausstattung, unterstreichen seine Suche nach krisenfesten und nachhaltigen Geschäftsmodellen.



Konzentration auf Kernwerte bleibt



Trotz neuer Impulse bleibt Buffetts Depot stark konzentriert: Über 87% des Gesamtwerts entfallen auf die zehn größten Positionen. Darunter dominieren Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und einem klaren „Burggraben“ – von Apple über Coca-Cola bis American Express.



Konsequent meidet er Sektoren, die schwer kalkulierbar sind: Airlines, Biotech, Retail oder rohstoffnahe Geschäfte tauchen nicht in seinem Portfolio auf. Planbare Cashflows, starke Marken und langfristige Wettbewerbsvorteile stehen für Buffett im Mittelpunkt – nicht kurzfristige Trends oder zyklische Wetten.



Vollständiger Ausstieg bei T-Mobile US



Eine klare Entscheidung traf Buffett bei T-Mobile US: Alle 3,9 Mio. Aktien wurden verkauft. Die Position hatte nie das Gewicht der Kernwerte und passt offenbar nicht mehr zur strategischen Ausrichtung. Auch bei Charter Communications kam es zu weiteren Kürzungen.



Fazit: Disziplin, Substanz und klare Linie



Buffetts jüngste Umschichtungen folgen einem klaren Muster: Er reduziert überbewertete Tech- und Banktitel, baut Liquidität auf und verstärkt dafür defensive Gesundheitstitel, US-Binnenkonjunktur und nachhaltige Geschäftsmodelle. Bewertungsdisziplin und strategische Weitsicht gehen hier Hand in Hand.



Auch die aktuelle Geschäftsentwicklung von Berkshire Hathaway stützt diese Linie: Im 1. Halbjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 182,24 Mrd. $, nahezu stabil zum Vorjahr (183,52 Mrd. $). Der Nettogewinn sank allerdings deutlich auf 16,97 Mrd. $ – mehr als 60% weniger als im Vorjahreszeitraum.



Hauptgrund dafür waren Bewertungsanpassungen und Abschreibungen, darunter ein Verlust von rund 5 Mrd. $ auf die Beteiligung an Kraft Heinz im 2. Quartal. Angesichts stabiler Versicherungssparten, robuster Infrastrukturgeschäfte und wachsender Cash-Reserven bewerte ich das Ergebnis dennoch als solide.



Mit dem anstehenden CEO-Wechsel zu Greg Abel ist nicht mit abrupten Kursänderungen zu rechnen. Vielmehr dürfte Berkshire Hathaway die bewährte Strategie fortsetzen: Qualität, Substanz und Anpassungsfähigkeit. Genau deshalb sehe ich Berkshire Hathaway als interessanten Wert für langfristig orientierte Anleger – ein Unternehmen, das Stabilität mit strategischer Flexibilität verbindet.



Dr. Bastian Siegert



Redaktionsschluss: 18.09.2025, 16:20 Uhr