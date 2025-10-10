Wettbewerb für Studierende zum Thema „Nachhaltige Entwicklung" der Vereinten Nationen

Laut der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Vereinten Nationen spielt die Stärkung von Frauen und Mädchen eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und der Förderung der sozialen Entwicklung. Die vollständige Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt würde das Wirtschaftswachstum um mehr als 10 % steigern.

LUGANO, Schweiz, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DESIGN EQUALITY mit Innovation ist der 7. internationale Wettbewerb im Rahmen des SDG-orientierten Programms der soziokulturellen Initiative BE OPEN und ihrer Partner. Der Wettbewerb steht Studierenden, Absolventen und jungen Berufstätigen offen. Der Wettbewerb zielt darauf ab, junge Kreative zur Entwicklung innovativer Lösungen für eine prosperierende und nachhaltige Zukunft zu ermutigen.

BE OPEN möchte sich daran beteiligen, die Teilhabe von Frauen an Innovationen, Gemeinschaftsinitiativen und nachhaltigen Kleinunternehmen zu fördern, indem der Wettbewerb 2025/2026 der Verwirklichung des SDG#5 gewidmet wird, d. h. der Förderung von Lösungen, die die Gleichstellung der Geschlechter befürworten und vorantreiben, den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen entsprechen und Frauen als Innovatorinnen und Unternehmerinnen fördern. BE OPEN wird die besten Arbeiten mit Stipendien in Höhe von 2.000 bis 5.000 Euro, Bildungsmöglichkeiten und einer Reise zu einer großen internationalen Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit belohnen.

Die internationale Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN, sagt über das Projekt: „In den letzten sechs Jahren haben wir bei BE OPEN daran gearbeitet, die SDGs durch internationale Designwettbewerbe für Studenten zu unterstützen. Jede Ausgabe hat uns mit herausragenden, gut recherchierten, kreativen Projekten von jungen Menschen aus aller Welt beeindruckt. Dieses Mal hoffen wir, die intellektuelle Kühnheit und kreative Kraft jüngerer Menschen zu nutzen, um uns der Gleichstellung und Stärkung von Mädchen und Frauen näher zu bringen und so mehr Führungskräfte für einen nachhaltigen Wandel hervorzubringen.

In einer sich schnell verändernden Welt werden globale Herausforderungen immer komplexer und sind zunehmend miteinander verflochten. Es sind innovative Ansätze erforderlich, um unsere Reaktion auf dieses sich wandelnde Umfeld und unsere Anpassung daran zu verbessern, da etablierte Methoden nicht immer Wirkung zeigen. Die Verwirklichung der ehrgeizigen Ziele für nachhaltige Entwicklung – insbesondere des Ziels der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau – erfordert transformative Veränderungen, integrierte Ansätze und neue Lösungen.

BE OPEN ist der festen Überzeugung, dass Kreativität ein wesentlicher Bestandteil des Wandels zu einer nachhaltigen Existenz ist. Um die SDGs zu erreichen, braucht die Menschheit kreatives Denken und kreatives Handeln. Design spielt eine entscheidende Rolle als Instrument oder Vehikel für die Umsetzung der UN-SDGs.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-startet-design-equality-with-innovation--wettbewerb-fur-studierende-zum-thema-nachhaltige-entwicklung-der-vereinten-nationen-302580861.html