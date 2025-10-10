    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das Ei bleibt ein unverzichtbares Lebensmittel / BVEi fordert Planungssicherheit für neue Ställe

    Berlin (ots) - Der heutige Welt-Ei-Tag wirft das Ei weltweit in Schale, weil es
    mächtig vollgepackt mit natürlichen Nährstoffen ist. "Ein schöner Anlass, die
    Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein hochwertiges Lebensmittel und eine
    fortschrittliche Branche zu lenken", findet Hans-Peter Goldnick, Vorsitzender
    des Bundesverbandes Ei e. V. (BVEi).

    Anlässlich des heutigen Welt-Ei-Tages unterstreicht Hans-Peter Goldnick, die
    zentrale Bedeutung des Eis für eine ausgewogene Ernährung und für die regionale
    Wertschöpfung in Deutschland. Der Vorsitzende des BVEi steht an der Spitze der
    deutschen Legehennenhalter und Eiererzeuger.

    "Das Ei ist eines der wertvollsten und vielseitigsten Lebensmittel überhaupt -
    reich an hochwertigem Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen, dabei
    klimafreundlich und erschwinglich. Kein anderes tierisches Produkt liefert so
    viel Nährwert auf so kleinem Raum", betont Goldnick.

    Wachsende Beliebtheit beim Verbraucher

    Der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern in Deutschland ist in den vergangenen Jahren
    weiter gestiegen. Nach Angaben der MEG-Marktbilanz Eier und Geflügel 2025 lag
    der Verbrauch im letzten Jahr bei rund 249 Eiern pro Kopf - das sind schon 14
    Eier mehr als noch vor fünf Jahren. Damit gehört das Ei zu den wenigen
    tierischen Produkten, deren Nachfrage stabil wächst.

    Besonders beliebt sind Eier aus regionaler Herkunft und tiergerechter Haltung:
    Mehr als zwei Drittel der Verbraucher greifen laut aktuellen Umfragen bevorzugt
    zu Eiern mit klarer Herkunftskennzeichnung.

    "Die Deutschen stehen zum Ei - und sie wollen es aus heimischer Produktion. Doch
    dafür brauchen die Betriebe endlich wieder eine Perspektive, neue und moderne
    Ställe bauen zu dürfen", so Goldnick.

    Bau- und Genehmigungsstau gefährdet die Versorgung

    Viele Legehennenhalter stehen derzeit vor dem Problem, dass Investitionen in
    tiergerechte und umweltfreundliche Stallneubauten kaum noch genehmigt werden.
    Goldnick warnt vor den Folgen: "Wenn wir die Haltungsformen weiterentwickeln und
    den Verbrauch mit heimischer Ware decken wollen, müssen wir bauen dürfen. Ohne
    neue Ställe geraten Versorgungssicherheit und Tierwohl gleichermaßen in Gefahr."

    Der BVEi fordert daher von der Politik ein praxisnahes und planungssicheres
    Baurecht, das Investitionen in Zukunftsbetriebe wieder ermöglicht. "Wir brauchen
    weniger Blockaden und mehr Vertrauen in die Landwirtschaft. Nur wenn die
    Betriebe investieren können, bleibt das Ei ein heimisches Erfolgsprodukt - vom
    Stall bis zum Frühstückstisch", erklärt Goldnick abschließend.

    Hintergrund

    Der Welt-Ei-Tag wird seit 1996 jährlich am zweiten Freitag im Oktober gefeiert.
    Er wurde von der World Egg Organisation (WEO) ins Leben gerufen, um auf die
    weltweite Bedeutung des Eis als nachhaltige, hochwertige Proteinquelle
    aufmerksam zu machen. Auch in diesem Jahr soll der Welt-Ei-Tag 2025 das
    Bewusstsein für das mächtige Ei weltweit schärfen.

    Über den BVEi

    Unter dem Dach des ZDG bildet der Bundesverband Ei e. V. (BVEi) die gesamte
    Erzeugungskette von Eiern ab: Mitglieder sind Junghennenaufzuchtbetriebe,
    Legehennenhalter, Packstellen und der Eierhandel sowie als weitere Gruppe die
    Koch-, Schäl- und Färbebetriebe. Zielsetzung des BVEi ist die Bündelung und
    Vertretung aller berufsständischen Interessen der in Deutschland an der
    Eiererzeugung und -vermarktung Beteiligten gegenüber Politik, Behörden und
    Öffentlichkeit.

    Pressekontakt:

    Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG)
    Wolfgang Schleicher | Geschäftsführer
    Claire-Waldoff-Str. 7 | 10117 Berlin
    Telefon 030 288831-30 | Fax 030 288831-50
    E-Mail: mailto:presse@zdg-online.de | Internet: http://www.zdg-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52925/6135351
    OTS: Bundesverband Deutsches Ei e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Das Ei bleibt ein unverzichtbares Lebensmittel / BVEi fordert Planungssicherheit für neue Ställe Der heutige Welt-Ei-Tag wirft das Ei weltweit in Schale, weil es mächtig vollgepackt mit natürlichen Nährstoffen ist. "Ein schöner Anlass, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein hochwertiges Lebensmittel und eine fortschrittliche Branche zu …