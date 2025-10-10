Das Ei bleibt ein unverzichtbares Lebensmittel / BVEi fordert Planungssicherheit für neue Ställe

Berlin (ots) - Der heutige Welt-Ei-Tag wirft das Ei weltweit in Schale, weil es

mächtig vollgepackt mit natürlichen Nährstoffen ist. "Ein schöner Anlass, die

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein hochwertiges Lebensmittel und eine

fortschrittliche Branche zu lenken", findet Hans-Peter Goldnick, Vorsitzender

des Bundesverbandes Ei e. V. (BVEi).



Anlässlich des heutigen Welt-Ei-Tages unterstreicht Hans-Peter Goldnick, die

zentrale Bedeutung des Eis für eine ausgewogene Ernährung und für die regionale

Wertschöpfung in Deutschland. Der Vorsitzende des BVEi steht an der Spitze der

deutschen Legehennenhalter und Eiererzeuger.





"Das Ei ist eines der wertvollsten und vielseitigsten Lebensmittel überhaupt -

reich an hochwertigem Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen, dabei

klimafreundlich und erschwinglich. Kein anderes tierisches Produkt liefert so

viel Nährwert auf so kleinem Raum", betont Goldnick.



Wachsende Beliebtheit beim Verbraucher



Der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern in Deutschland ist in den vergangenen Jahren

weiter gestiegen. Nach Angaben der MEG-Marktbilanz Eier und Geflügel 2025 lag

der Verbrauch im letzten Jahr bei rund 249 Eiern pro Kopf - das sind schon 14

Eier mehr als noch vor fünf Jahren. Damit gehört das Ei zu den wenigen

tierischen Produkten, deren Nachfrage stabil wächst.



Besonders beliebt sind Eier aus regionaler Herkunft und tiergerechter Haltung:

Mehr als zwei Drittel der Verbraucher greifen laut aktuellen Umfragen bevorzugt

zu Eiern mit klarer Herkunftskennzeichnung.



"Die Deutschen stehen zum Ei - und sie wollen es aus heimischer Produktion. Doch

dafür brauchen die Betriebe endlich wieder eine Perspektive, neue und moderne

Ställe bauen zu dürfen", so Goldnick.



Bau- und Genehmigungsstau gefährdet die Versorgung



Viele Legehennenhalter stehen derzeit vor dem Problem, dass Investitionen in

tiergerechte und umweltfreundliche Stallneubauten kaum noch genehmigt werden.

Goldnick warnt vor den Folgen: "Wenn wir die Haltungsformen weiterentwickeln und

den Verbrauch mit heimischer Ware decken wollen, müssen wir bauen dürfen. Ohne

neue Ställe geraten Versorgungssicherheit und Tierwohl gleichermaßen in Gefahr."



Der BVEi fordert daher von der Politik ein praxisnahes und planungssicheres

Baurecht, das Investitionen in Zukunftsbetriebe wieder ermöglicht. "Wir brauchen

weniger Blockaden und mehr Vertrauen in die Landwirtschaft. Nur wenn die

Betriebe investieren können, bleibt das Ei ein heimisches Erfolgsprodukt - vom

Stall bis zum Frühstückstisch", erklärt Goldnick abschließend.



Hintergrund



Der Welt-Ei-Tag wird seit 1996 jährlich am zweiten Freitag im Oktober gefeiert.

Er wurde von der World Egg Organisation (WEO) ins Leben gerufen, um auf die

weltweite Bedeutung des Eis als nachhaltige, hochwertige Proteinquelle

aufmerksam zu machen. Auch in diesem Jahr soll der Welt-Ei-Tag 2025 das

Bewusstsein für das mächtige Ei weltweit schärfen.



Über den BVEi



Unter dem Dach des ZDG bildet der Bundesverband Ei e. V. (BVEi) die gesamte

Erzeugungskette von Eiern ab: Mitglieder sind Junghennenaufzuchtbetriebe,

Legehennenhalter, Packstellen und der Eierhandel sowie als weitere Gruppe die

Koch-, Schäl- und Färbebetriebe. Zielsetzung des BVEi ist die Bündelung und

Vertretung aller berufsständischen Interessen der in Deutschland an der

Eiererzeugung und -vermarktung Beteiligten gegenüber Politik, Behörden und

Öffentlichkeit.



