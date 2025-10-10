Ragıp Balcıoğlu ist neuer Chief Marketing und Strategy Officer bei Beko

Balcıoğlu, der über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Marketing, Handel und internationaler Vertrieb verfügt, übernahm seine neue Aufgabe zum 1. Oktober 2025. Er ist für die globale Strategie von Beko, die Marketingprozesse und das Management der 22 globalen Marken des Unternehmens, des gesamten Produktportfolios und der Marketingteams in 57 Ländern verantwortlich. In seiner neuen Rolle wird er das globale Marketing von Beko stärken und die Vision des Unternehmens vorantreiben, durch verbraucherzentrierte, datengesteuerte und innovative Strategien die weltweite Nummer eins unter den Haushaltsgeräten zu werden.

ISTANBUL, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Beko, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten, gibt eine neue Führungsposition bekannt: Ragıp Balcıoğlu, der zuvor als Chief Commercial Officer für Europa und als CEO von Beko Europe tätig war, wurde zum Chief Marketing und Strategy Officer von Beko ernannt.

Balcıoğlu begann seine Karriere 1990 als Marketingmanager, bevor er 1992 zu Beko kam. Nach ersten Jobs im Bereich Planung und im Einkauf ist er 1996 als Handelsmanager von Beko UK nach Großbritannien gewechselt. In den folgenden Jahren hat er sich durch verschiedene leitende Positionen weiterentwickelt – darunter als Produktmarketing-, Produktmanagement- und Lieferanten- sowie Vertriebs-Direktor – bevor er als Ländermanager für Großbritannien und Irland sowie Geschäftsführer von Beko Plc (2011–2015) tätig war.

2015 kam er als kaufmännischer Leiter für den weltweiten Vertrieb zurück in die Unternehmenszentrale. Nach dem erfolgreichen Ausbau des internationalen Geschäfts von Beko begleitete er die Umstrukturierung der globalen Aktivitäten und wurde kaufmännischer Leiter für Europa, den Nahen Osten, Nordafrika und Amerika (2018–2023). Vor der Gründung von Beko Europe, einer Fusion zwischen Beko und der Whirlpool Corporation, wurde er 2023 zum kaufmännischen Leiter für Europa und später zum CEO von Beko Europe ernannt, wo er erfolgreich die Einführung und Integration der neuen Einheit leitete.

INFORMATIONEN ZU BEKO

Beko ist ein internationales Haushaltsgeräteunternehmen mit einer starken globalen Präsenz, das über Tochtergesellschaften in mehr als 55 Ländern mit einer Belegschaft von über 50 000 Mitarbeitern und Produktionsstätten in mehreren Regionen – einschließlich Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten – tätig ist. Beko besitzt 22 Marken oder nutzt diese mit eingeschränkter Lizenz (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko wurde mit seinem Marktanteil (basierend auf Volumen) zum größten Unternehmen für Haushaltsgeräte in Europa und erreichte 2024 einen konsolidierten Umsatz von 10,6 Milliarden Euro. Bekos 29 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Büros auf der ganzen Welt beherbergen über 2300 Forschende und verzeichnen bis heute mehr als 4500 internationale Patentanmeldungen. Das Unternehmen hat zum sechsten Mal in Folge die höchste Punktzahl im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) in der Branche „DHP Household Durables" (Haushaltsgeräte) erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 22. November 2024) und wurde zum achten Mal in Folge in die Dow Jones Sustainability Indices aufgenommen. Das Unternehmen wurde vom TIME Magazine und Statista in der Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt 2025 auf Platz 17 gesetzt. Die Vision von Beko lautet ‚Respecting the World, Respected Worldwide'.

*Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Gerichtsbarkeiten.

**Die dargestellten Daten sind Eigentum von Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

