Börsenstart USA - 10.10. - Dow Jones stark +0,36 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:56) bei 46.513,30 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +1,57 %, Walmart +1,40 %, Caterpillar +1,38 %, Goldman Sachs Group +1,13 %, NVIDIA +0,93 %

Flop-Werte: Verizon Communications -1,75 %, Unitedhealth Group -1,29 %, Chevron Corporation -0,68 %, Amgen -0,42 %, Merck & Co -0,40 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 25.169,84 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +3,54 %, Intel +3,39 %, PepsiCo +2,85 %, Marvell Technology +2,60 %, Broadcom +1,60 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -2,55 %, Advanced Micro Devices -2,00 %, MercadoLibre -1,69 %, AppLovin Registered (A) -1,53 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,44 %

Der S&P 500 steht bei 6.752,28 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: Coinbase +3,67 %, Warner Bros. Discovery (A) +3,54 %, Intel +3,39 %, Generac Holdings +3,08 %, PepsiCo +2,85 %

Flop-Werte: The Mosaic -8,15 %, NetApp -5,01 %, Humana -3,72 %, Centene -3,11 %, Albemarle -3,11 %