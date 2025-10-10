Ölpreise fallen auf tiefsten Stand seit vier Monaten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag mit der Entspannung der Lage im Nahen Osten und der Aussicht auf ein zu hohes Angebot weiter gefallen. Bis zum Nachmittag bauten sie leichte Verluste aus dem frühen Handel kräftig aus und knüpften an das deutliche Minus vom Vortag an. Kurz vor dem Wochenende rutschten die Notierungen auf den tiefsten Stand seit vier Monaten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 63,43 US-Dollar. Das waren 1,79 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November fiel um 1,80 Dollar auf 59,71 Dollar.

Nach einem Preisanstieg in der ersten Wochenhälfte hatte ab Donnerstag eine Gegenbewegung am Ölmarkt eingesetzt. Mittlerweile haben die Notierungen ihre Gewinne der ersten Wochenhälfte wieder abgegeben.