Coinbase Aktie mit starker Tagesperformance - 10.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Sie steigt um +3,67 % auf 346,95€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Coinbase investiert war, konnte einen Gewinn von +4,94 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Coinbase Aktie damit um +5,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinbase +31,21 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,35 % 1 Monat +23,22 % 3 Monate +4,94 % 1 Jahr +119,48 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 215 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,85 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.