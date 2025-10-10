    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coinbase Aktie mit starker Tagesperformance - 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Coinbase Aktie bisher um +3,67 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.

    Besonders beachtet! - Coinbase Aktie mit starker Tagesperformance - 10.10.2025
    Foto: Richard Drew - dpa

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Coinbase Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Sie steigt um +3,67 % auf 346,95. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.260,00€
    Basispreis
    4,54
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Coinbase investiert war, konnte einen Gewinn von +4,94 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Coinbase Aktie damit um +5,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinbase +31,21 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

    Coinbase Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,35 %
    1 Monat +23,22 %
    3 Monate +4,94 %
    1 Jahr +119,48 %

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Es gibt 215 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,85 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 10.10. - Dow Jones stark +0,36 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Coinbase Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coinbase

    +0,76 %
    +5,47 %
    +23,40 %
    +5,42 %
    +118,92 %
    +384,86 %
    +6,81 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Coinbase Aktie mit starker Tagesperformance - 10.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Coinbase Aktie bisher um +3,67 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Coinbase Aktie.