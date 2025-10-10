    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Faber-Castell beschleunigt Transformation

    Stein (ots) - Die globale Strategie "ONE Faber-Castell" soll schneller als
    bisher umgesetzt werden / Effizienz- und Synergiemaßnahmen werden an globalen
    Produktionsstandorten implementiert / Österreichisches Zweigwerk in
    Engelhartszell schließt in 2026

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 konnte Faber-Castell unter schwierigen
    wirtschaftlichen Rahmenbedingungen währungsbereinigt* ein leichtes
    Umsatzwachstum von +0,3 % erzielen. Negative Wechselkursentwicklungen ließen den
    Gruppenumsatz jedoch um -2,7% auf 601,8 Mio. EUR sinken. Die Profitabilität
    liegt unter dem Vorjahresniveau im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die
    sich aktuell weiter verschärfenden politischen und wirtschaftlichen
    Rahmenbedingungen, verstärkt durch die US-Zollpolitik und die globale
    Konsumzurückhaltung, belasten die Gruppenumsätze weiter.

    Vor diesem Hintergrund soll die bereits vor drei Jahren wirkungsvoll gestartete
    Unternehmensstrategie "ONE Faber-Castell", die auf eine Reihe von
    Wachstumsinitiativen sowie Effizienzmaßnahmen setzt, nun in Teilen an die
    veränderten externen Rahmenbedingungen angepasst und beschleunigt umgesetzt
    werden. "Die Implementierung unserer globalen Strategie zeigt zahlreiche
    Erfolge, muss jedoch vor dem Hintergrund der Dynamisierung der volatilen
    globalen wirtschaftspolitischen Situation mit einem strafferen Zeitplan und mit
    weiteren Einsparungsmaßnahmen versehen werden", kommentiert der
    Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz die Entscheidung. Mit diesem Schritt richtet
    Faber-Castell den Blick nach vorn und schafft die Grundlage, um seine
    Marktposition weltweit zu festigen und die langfristig gesetzten Ziele
    nachhaltig zu verwirklichen.

    Vorstandsvorsitzender Stefan Leitz sieht die Wettbewerbsvorteile des
    Unternehmens neben der Markenbekanntheit und Qualität unter anderem in der
    geografisch diversifizierten Aufstellung. "Als global agierendes Unternehmen
    müssen wir unsere Gruppenstärke noch deutlicher nutzen, um die
    Wettbewerbsfähigkeit zu sichern". Das bedeute, die Rolle der weltweiten
    Produktions- und Vertriebsstätten neu zu bewerten, globale Kompetenzzentren
    aufzubauen und gegebenenfalls Standorte zu konsolidieren. "Wir sind dabei, alle
    Werke und Niederlassungen einer genauen Analyse zu unterziehen und anhand
    unserer langfristigen Umsatz- und Profitabilitätsziele das jeweils optimale
    Szenario umzusetzen". Faber-Castell ist sich dabei seiner sozialen Verantwortung
    bewusst und wird diese wahrnehmen.

    Erste konkrete Maßnahmen betreffen österreichisches Zweigwerk Engelhartszell

    Im Zuge des strategischen "Global Production Footprint"-Projekts wird als eine
    der ersten Maßnahmen der beschleunigten Strategieimplementierung der Standort
    Engelhartszell in Oberösterreich im Sommer 2026 geschlossen. Das Werk ist auf
    die Produktion von Textlinern spezialisiert. Der Markt ist bezüglich der
    Nachfrage zuletzt jedoch stark rückläufig. Die dort tätigen 41 Mitarbeitenden
    wurden am Freitag, den 10. Oktober 2025 über die unternehmerische Entscheidung
    informiert. Allen Betroffenen werden durch Qualifizierungsmaßnahmen oder
    sozialverträgliche Regelungen faire Perspektiven geboten. Die Produktionsanlagen
    sollen an den Faber-Castell-Standort in Lima (Peru) verlagert werden. Die
    Lieferfähigkeit für Kunden bleibt durchgängig gewährleistet.

    Kreativität als Wachstumstreiber / Cosmetics als weiteres starkes Standbein

    Vorstandsvorsitzender Stefan Leitz bewertet die Zukunftsaussichten des
    Unternehmens weiter positiv: "Wir sehen trotz der derzeitigen
    Branchen-Herausforderungen vielfältige Wachstumsmöglichkeiten mit unserer
    globalen Marke Faber-Castell: Das Thema Kreativität bleibt in unseren
    Markenwerten verankert und spielt gerade in einer Zeit starker technologischer
    Veränderung durch KI eine wichtige Rolle im Leben der Menschen", so Leitz.
    "Unser Ziel ist und bleibt es, der lebenslange Begleiter für künstlerisches und
    ideenreiches Schaffen einer breiten Zielgruppe - von Kindern über Jugendliche
    bis zu professionellen Künstlerinnen und Künstlern - zu sein".

    Auch die Cosmetics-Sparte soll unter neuer Leitung als umsatzstarkes und
    profitables Geschäftsfeld weiter ausgebaut werden. Als Geschäftsführer konnte
    der erfahrene Branchenexperte und Top-Manager Dr. Franco Lucá gewonnen werden,
    der am 1. Oktober 2025 seine Tätigkeit aufgenommen hat.

    *unter Annahme stabiler Wechselkurse

