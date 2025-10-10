Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AIXTRON
Tagesperformance: -7,19 %
Tagesperformance: -7,19 %
Platz 1
Performance 1M: +14,39 %
Performance 1M: +14,39 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -6,71 %
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 2
Performance 1M: +22,46 %
Performance 1M: +22,46 %
PNE
Tagesperformance: -4,63 %
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 3
Performance 1M: -6,28 %
Performance 1M: -6,28 %
Jenoptik
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 4
Performance 1M: +24,34 %
Performance 1M: +24,34 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 5
Performance 1M: -11,83 %
Performance 1M: -11,83 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 6
Performance 1M: -4,13 %
Performance 1M: -4,13 %
Kontron
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 7
Performance 1M: +6,75 %
Performance 1M: +6,75 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte