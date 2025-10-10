    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Rekordjagd im Technologiesektor geht weiter

    • US-Börsen setzen Rekordrally mit Gewinnen fort.
    • Technologie-Indizes erreichen erneut Bestmarken.
    • Leitzinssenkung um 0,25% Ende Oktober erwartet.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag ihre Rekordrally mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten einmal mehr Bestmarken.

    Aktienstratege Michael Brown von Pepperstone Group äußerte sich mit Blick auf den Aktienmarkt optimistisch. Er führte ein robustes Wirtschaftswachstum, steigende Unternehmensgewinne sowie die lockere Geldpolitik der Notenbank Fed ins Feld. Eine weitere Leitzinssenkung der Währungshüter um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober gilt an den Märkten als gesetzt. Einige Teilnehmer halten sogar eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

    Der viel beachtete Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,13 Prozent auf 25.130 Punkte zu. Der umfassendere Index Nasdaq Composite gewann 0,12 Prozent auf 23.051 Punkte.

    Unter den Standardwerten gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,30 Prozent auf 46.496 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 6.745 Punkte./la/he





    dpa-AFX
