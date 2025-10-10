    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    KORREKTUR

    Sechs neue KI-Fabriken in EU geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • EU plant sechs neue KI-Fabriken in Europa.
    • Über 500 Millionen Euro für KI-Optimierung investiert.
    • Deutsche Bewerbungen für Gigafactories bisher erfolglos.
    KORREKTUR - Sechs neue KI-Fabriken in EU geplant
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Berichtigung: In der Überschrift, im 2. Satz des 1. Absatzes sowie im 1. Satz des 3. Absatzes hieß es zuvor, die EU habe neue "Gigafactories" angekündigt und die deutschen Bewerbungen seien nicht erfolgreich gewesen. Tatsächlich handelt es sich im Text um große KI-Fabriken. Bei den "Gigafactories" ist noch keine Entscheidung gefallen. Zudem wurde ein überflüssiges "über" im 1. Satz des 2. Absatzes gestrichen.)

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU plant den Bau von sechs weiteren großen KI-Fabriken in Europa. In Tschechien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und den Niederlanden sollen nun sogenannte KI-Fabriken entstehen, wie die EU-Kommission mitteilte. Sie sollen demnach Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Industrie direkten Zugang zu KI-optimierten Supercomputern bieten.

    Dafür investieren die Mitgliedsstaaten zusammen mit der EU laut Mitteilung mehr als 500 Millionen Euro. Die EU möchte beim Thema KI aufholen und sich von technischen Abhängigkeiten befreien. Die USA gelten als Marktführer bei der Technologie und auch China hat eine Vorreiterrolle.

    Zunächst kein weiterer deutscher Standort

    Für noch größere von der EU unterstützte KI-Fabriken - sogenannte "Gigafactories" - ist eine Entscheidung noch nicht gefallen. Aus Deutschland hatten die Deutsche Telekom , der Cloudanbieter Ionos und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) Interesse angemeldet. Den Zuschlag für eine KI-Fabrik gab es hingegen im vergangenen Jahr bereits für das KI-Projekt "HammerHai" in Stuttgart. Insgesamt hat die EU bisher 19 Standorte für KI-Fabriken ausgewählt./tre/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 29,79 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +23,66 %/+35,72 % bedeutet.




    dpa-AFX
