Griff ins fallende Messer?
SharkNinja: JP Morgan stemmt sich gegen den Trend – Aktie ist ein "Kauf"
Nach einem Kurssturz von über 23 % in nur fünf Tagen hält JP Morgan an seiner optimistischen Einschätzung fest. Die Analysten sehen die Schwächephase als Kaufchance – und verweisen auf eine starke Innovationspipeline!
- JP Morgan bleibt optimistisch trotz 23 % Kursrückgang.
- SharkNinja setzt auf Innovation mit neuen Produkten.
- Einstiegschance bei Kurs unter 90 US-Dollar empfohlen.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Neue Produkt-Highlights
Mit dem Shark™ FacialPro™ Glow definiert das Unternehmen das Home-Spa-Erlebnis neu. Das hydrobasierte Gesichtsgerät kombiniert sanfte Exfoliation und Feuchtigkeitszufuhr in nur zehn Minuten – für sichtbare Porenverfeinerung und strahlende Haut. Ergänzt wird das System durch den Shark™ DePuffi™, ein Gua-Sha-inspiriertes Tool mit Heiß-/Kalt-Kontrasttherapie zur Durchblutungsförderung und Gesichtskonturierung.
Parallel dazu bringt SharkNinja mit dem Ninja™ Fireside360™ sein erstes Outdoor-Wärmesystem auf den Markt. Der gasbetriebene Heiz- und Flammenkamin bietet dank HeatZone Technology™ eine 360-Grad-Wärmeverteilung, rauchfreien Betrieb und bis zu 80.000 BTU Leistung – ideal für stimmungsvolle Outdoor-Erlebnisse über das ganze Jahr hinweg.
JPMorgans Einschätzung
Trotz des kräftigen Rücksetzers bleibt JP Morgan bei einem klaren Overweight-Rating. Analystin Andrea Teixeira senkte das Kursziel leicht von 136 auf 131 US-Dollar, behält SharkNinja aber auf der "Analyst Focus List" als Growth Idea. Die Bank erwartet kurzfristig eine moderate Umsatzverlangsamung aufgrund von Auslieferungsterminen und Innovationsrhythmus – sieht aber weiterhin starke Basisnachfrage. Der aktuelle Kursrückgang biete laut JP Morgan eine attraktive Einstiegschance für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.
Mein Tipp: Über 90 US-Dollar zugreifen
SharkNinja überzeugt mit Innovationskraft, Markenstärke und einer prall gefüllten Pipeline für 2026. Wenn die 90-Dollar-Marke im Kurs hält, könnte JP Morgans Plan aufgehen – insbesondere, wenn die Aktie im Anschluss die 200-Tage-Linie bei rund 100 US-Dollar zurückerobert. Dann dürfte der Titel wieder deutlich an Dynamik gewinnen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
