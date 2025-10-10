    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    ROUNDUP

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    China leitet Untersuchung gegen US-Chipriesen Qualcomm ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas Marktregulierer prüfen Qualcomm-Übernahme.
    • Peking verstärkt Verhandlungsposition im Handelsstreit.
    • Exportkontrollen für seltene Erden belasten Lieferketten.
    ROUNDUP - China leitet Untersuchung gegen US-Chipriesen Qualcomm ein
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Marktregulierer nehmen im Kräftemessen Pekings mit Washington den US-Chipriesen Qualcomm ins Visier. Wie die zuständige Aufsichtsbehörde in Peking mitteilte, werde die Übernahme der israelischen Halbleiterfirma Autotalks wegen einer möglichen Verletzung des Anti-Monopolgesetzes geprüft. Nähere Angaben machte die Behörde nicht. Im frühen US-Handel fielen die Qualcomm-Aktien zuletzt um 1,2 Prozent.

    Der US-Konzern, dessen Produkte in vielen Mobilfunkgeräten stecken, hatte im Juni mitgeteilt, die auf Kommunikation zwischen Fahrzeugen spezialisierte Firma übernommen zu haben. Pekings Untersuchung erfolgt vor dem anberaumten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Rande des Ende Oktober beginnenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!
    Long
    153,31€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    175,57€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stärkung der Verhandlungsposition?

    Peking schien zuletzt im andauernden Handelsstreit seinen Verhandlungshebel verstärken zu wollen. Wenige Stunden vor der Mitteilung der Marktregulierer machte Chinas Transportministerium zusätzliche Hafengebühren gegen Handelsschiffe bekannt, die in den Vereinigten Staaten gebaut wurden, unter US-Fahne fahren oder zu mindestens 25 Prozent in US-Besitz sind. Damit zog Peking mit Maßnahmen der Vereinigten Staaten gegen chinesische Handelsschiffe gleich, die ebenfalls am 14. Oktober in Kraft treten sollen.

    In einem weiteren Schritt hatte Peking zuvor Exportkontrollen auf weitere seltene Erden angekündigt sowie Beschränkungen für Technologien und Fachwissen zur Gewinnung und Verarbeitung der wichtigen Rohstoffe, die in vielen Hightech-Produkten verbaut sind. Die Maßnahme trifft nicht nur US-Firmen, sondern auch europäische Unternehmen.

    Die jüngsten Ankündigungen machten die globalen Lieferketten für seltene Erden noch komplexer und würden die Spannungen zwischen Handelspartnern erhöhen, teilte der Präsident der EU-Handelskammer in China, Jens Eskelund, mit. Unmittelbar sei die größte Sorge für europäische Firmen, die noch ausstehenden Anträge für Exportlizenzen genehmigt zu bekommen./jon/DP/men/he

    Qualcomm

    -3,67 %
    -0,42 %
    +5,51 %
    +5,82 %
    -7,66 %
    +15,72 %
    +34,57 %
    +182,91 %
    +4.493,87 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qualcomm Aktie

    Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 141,3 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 16:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qualcomm Aktie um -0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qualcomm bezifferte sich zuletzt auf 152,46 Mrd..

    Qualcomm zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Qualcomm - 883121 - US7475251036

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Qualcomm. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP China leitet Untersuchung gegen US-Chipriesen Qualcomm ein Chinas Marktregulierer nehmen im Kräftemessen Pekings mit Washington den US-Chipriesen Qualcomm ins Visier. Wie die zuständige Aufsichtsbehörde in Peking mitteilte, werde die Übernahme der israelischen Halbleiterfirma Autotalks wegen einer …