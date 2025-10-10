Jungbunzlauer setzt sich auf der SEPAWA 2025 für eine nachhaltige und leistungsstarke häusliche Pflege ein

BASEL, Schweiz, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, ein weltweit führendes Unternehmen für hochwertige, nachhaltige Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen, wird auf der SEPAWA 2025 in Berlin vom 15. bis 17. Oktober seine neuesten Innovationen im Bereich der Haushaltspflegeformulierungen vorstellen. Unter dem Thema „Tabs, Pulver und Konzentrate: Sustainable Formats for Efficient Cleaning Solutions" (Nachhaltige Formate für effiziente Reinigungslösungen), wird das Unternehmen aufzeigen, wie Innovationen bei Inhaltsstoffen und Formaten die Umweltbelastung verringern können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Der Markt für umweltfreundliche Reinigungsprodukte wird voraussichtlich jährlich um 11 % wachsen und bis 2032 ein Volumen von 71 Mrd. US-Dollar erreicheni, und die Marken und Hersteller von stehen unter zunehmendem Druck, die Art und Weise zu überdenken, wie Haushaltsreinigungslösungen entwickelt, formuliert, verpackt und geliefert werden. Jungbunzlauer begegnet diesem Wandel mit natürlich gewonnenen, biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen in Formaten, die die Transportemissionen verringern, den Verpackungsmüll reduzieren und eine sicherere Verwendung fördern.

„Da der Markt für nachhaltige häusliche Pflege expandiert, haben Unternehmen eine echte Chance, sich zu differenzieren und gleichzeitig ihre Ziele zur Reduzierung von Scope 3 zu erreichen", sagte Franck Ueberschlag, Executive Vice President of Product Management bei Jungbunzlauer. „Unser Portfolio ist so konzipiert, dass es den Kunden hilft, eine kosteneffiziente Reinigungsleistung mit hochwertigen Inhaltsstoffen zu erzielen, die sowohl nachhaltig als auch zukunftsfähig sind."

Ein Highlight ist die auf Zitronensäure basierende Rostentfernungslösung von Jungbunzlauer, die von Carolin Southerland, Wissenschaftlerin bei Jungbunzlauer, am Mittwoch, den 15. Oktober um 12:15 Uhr vorgestellt wird. Die Lösung eignet sich sowohl für industrielle als auch für Haushaltsanwendungen und zeigt, dass starke Reinigungsleistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

Jungbunzlauer ist auf der SEPAWA auch als Sponsor der Sustainability Speaker Zone vertreten und unterstreicht damit sein Engagement für branchenweite Zusammenarbeit und verantwortungsvolle Innovation.

Mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit verfolgt Jungbunzlauer das Ziel, eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung natürlich besserer Inhaltsstoffe zu übernehmen, die das tägliche Leben bereichern. Nachhaltigkeit steht nach wie vor im Mittelpunkt der Innovationen, der Geschäftstätigkeit und der Dienstleistungen des Unternehmens für seine Kunden und Gemeinden weltweit.

Über Jungbunzlauer

Jungbunzlauer ist ein führender Hersteller hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Haushalt und Körperpflege. Wir sind führend in der Entwicklung von natürlich besseren Inhaltsstoffen, die das tägliche Leben verbessern, und sind ein zuverlässiger Partner, der ein vielfältiges Portfolio an Texturierungsmitteln, Säuerungsmitteln, Süßungsmitteln, Mineralien und maßgeschneiderten Lösungen anbietet, um die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Mit unserem Hauptsitz in Basel, Schweiz, und hochmodernen Einrichtungen, darunter groß angelegte Fermentationsanlagen in Europa und Nordamerika, beliefern wir mehr als 130 Länder weltweit. Vor mehr als 150 Jahren gegründet, hat sich Jungbunzlauer zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. CHF entwickelt, das von fast 1.400 engagierten Mitarbeitern getragen wird, die sich für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jungbunzlauer.com.

