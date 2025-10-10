MercadoLibre - Aktie gerät unter Druck -4,58 % - 10.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die MercadoLibre Aktie. Mit einer Performance von -4,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von MercadoLibre mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MercadoLibre Aktie damit um +2,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MercadoLibre auf +19,33 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,37 % 1 Monat -3,12 % 3 Monate -7,07 % 1 Jahr +5,03 %

Informationen zur MercadoLibre Aktie

Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,46 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?

Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.