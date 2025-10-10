Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.015,70USD pro Feinunze und notiert damit +0,88 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,26USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,95 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,10USD und verzeichnet ein Minus von -3,24 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,29USD und verzeichnet ein Minus von -3,62 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.449,00 USD +2,40 % Platin 1.629,50 USD +0,43 % Kupfer London Rolling 10.705,53 USD -0,54 % Aluminium 2.750,22 PKT -1,31 % Erdgas 3,153 USD -2,03 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,62 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.10.25, 17:29 Uhr.