Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.015,70USD pro Feinunze und notiert damit +0,88 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,26USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,95 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,10USD und verzeichnet ein Minus von -3,24 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,29USD und verzeichnet ein Minus von -3,62 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.449,00USD
|+2,40 %
|Platin
|1.629,50USD
|+0,43 %
|Kupfer London Rolling
|10.705,53USD
|-0,54 %
|Aluminium
|2.750,22PKT
|-1,31 %
|Erdgas
|3,153USD
|-2,03 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -3,62 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.10.25, 17:29 Uhr.