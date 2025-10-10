    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Börsen in USA und Europa nach Trumps Aussagen zu China unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Handelskonflikt USA-China belastet Aktienmärkte stark.
    • Dow Jones fiel um 0,4 Prozent, Dax über 1 Prozent.
    • Trump stellt Treffen mit Xi Jinping wegen Konflikt infrage.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen bezüglich einer Ausweitung des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben die internationalen Aktienmärkte am Freitag belastet. So drehte der US-Leitindex Dow Jones Industrial in die Verlustzone und gab zuletzt um 0,4 Prozent nach. An den europäischen Börsen weiteten der Dax und der EuroStoxx 50 ihre Tagesverluste deutlich aus und standen zuletzt jeweils mehr als ein Prozent im Minus.

    US-Präsident Donald Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft treffen sollen - "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Zudem kritisierte Trump Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren./la/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
