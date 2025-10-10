Euro steigt über 1,16 US-Dollar - USA-China-Konflikt belastet Dollar









was du hier beschreibst ist für westeliche investoren mit ihren ADR wie zum Beispiel gazprom (immerhin größer energie bzw gaslieferant deutschlands zu seiner zeit) passiert.... die EU haben uns enteignet... das zeugt liegt im Depot dahinter steht -100% und handelbar ist nichts... ma kann die sache nicht mal steuerlich mit gewinnen gegenrechnen.... wen haben sie geschadet? uns westeliche anleger! wieso??? wieso durften wir nicht verkaufen und somit kapital abziehen aus russland? wieso wurden unsere anteile und ansprüche auf dividenden dem "bösen" putin geschenkt damit er weiter kriegswirtschaft betreiben kann?





du bist wahrs. nicht betroffen sonst würdest du ganz anders schreiben! was du da zusammenfantasierst "wenn putin will ist dein depot weg" ist hier bei uns berets vollzogen wurden für leute die da investiert haben, also realität. und wenn für dich die ganze weltgeschichte erst ab putins einmarsch in die ukraine anfängt und du die 10 Jahre die vorher waren ausblendest dann redest du es dir schön!





Du kannst es ja selbst in den GEZ median in der medithek anschauen wie die ukra. regierung nach dem putsch mit der russisstämmigen bevölkerung im eigenen Land dort umgegangen ist. das wäre in etwa so alsob dänemarkt die deutschstämmigen bombadieren würde, ihnen verbieten würde ihre sprache zu spreche usw. und sollte da deutschland dann zuschauen wenn deutsche in dänemarkt massiv bekämpft und getötöt werden?





Da fehlen mir die Worte, wahrs. total auf linie gebracht durch die GEz gehirnwäsche. das kommt dabei raus wann man das denken an de regierungsfunk abgibt.