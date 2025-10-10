    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hausgerätehersteller BSH baut 1.400 Stellen ab - Nachfrage sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • BSH trennt sich von 1.400 Beschäftigten wegen Nachfrage
    • Standort Bretten am stärksten betroffen, 980 Jobs weg
    • Gewerkschaft fordert Transparenz und Mitbestimmung ein
    Hausgerätehersteller BSH baut 1.400 Stellen ab - Nachfrage sinkt
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hausgerätehersteller BSH will sich angesichts einer schwächelnden Nachfrage von rund 1.400 Beschäftigten trennen. Der Schritt sei notwendig, weil das Unternehmen dauerhaft mehr produziere, als es verkaufen könne, teilte es in München mit. Als Grund nannte BSH unter anderem den schwachen Immobilienmarkt sowie ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher hin zu günstigeren Geräten.

    Am stärksten betroffen ist laut Mitteilung der Standort Bretten in Baden-Württemberg: Hier soll bis zum Ende des ersten Quartals 2028 unter anderem die Produktion von Herden und Dunstabzugshauben sowie die Logistik eingestellt werden. Etwa 980 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien davon betroffen. Zudem solle die Waschmaschinenproduktion im brandenburgischen Nauen bis Mitte 2027 auslaufen. Das treffe rund 440 Beschäftigte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    228,07€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,58€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BSH ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Hausgeräten. Das Unternehmen produziert unter anderem Waschmaschinen, Einbauküchen, Herde und Kühlgeräte. Zu den Marken gehören Bosch, Siemens , Neff und Gaggenau. Die Abkürzung BSH stand früher für Bosch und Siemens Hausgeräte. Bis Anfang 2015 war BSH ein Gemeinschaftsunternehmen von Bosch und Siemens.

    Scharfe Kritik von Gewerkschaft und Betriebsrat

    "Uns ist bewusst, dass ein solcher Schritt mit Sorgen und Unsicherheiten verbunden ist", sagte Matthias Metz, Vorsitzender der BSH-Geschäftsführung, laut Mitteilung. Er sei das Ergebnis einer intensiven Analyse der Geschäftslage. BSH wolle nun mit der Vertretung der Arbeitnehmer nach sozialverträglichen Lösungen suchen.

    Die Industriegewerkschaft Metall und der Brettener Betriebsrat forderten die Geschäftsführung auf, die Pläne zu verwerfen und über Zukunftskonzepte zu sprechen. "Wir fordern Transparenz und echte Mitbestimmung - nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden", sagte Betriebsratsvorsitzender Kristian Kipcic-Suta./jcf/DP/men

    Siemens

    -1,40 %
    +1,84 %
    +7,10 %
    +9,24 %
    +33,55 %
    +141,55 %
    +120,74 %
    +215,72 %
    +206,93 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 242,2 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 17:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 194,52 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -9,37 %/+23,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hausgerätehersteller BSH baut 1.400 Stellen ab - Nachfrage sinkt Der Hausgerätehersteller BSH will sich angesichts einer schwächelnden Nachfrage von rund 1.400 Beschäftigten trennen. Der Schritt sei notwendig, weil das Unternehmen dauerhaft mehr produziere, als es verkaufen könne, teilte es in München mit. Als …