HSBC sieht Fortsetzung der Börsenrally - Präferenz für Deutschland
- HSBC bleibt optimistisch für Aktienmärkte weltweit.
- Deutsche Werte profitieren von 500 Mrd. Euro Investitionen.
- KI-Ausgaben treiben US-Märkte, Blase nicht in Sicht.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC bleibt für die weltweiten Aktienmärkte weiterhin positiv gestimmt. Zugleich betonen die Anlagestrategen Alastair Pinder und Pankaj Agarwala in einer am Freitag veröffentlichten Studie ihre Präferenz für deutsche Werte und hoben dabei die umfangreichen fiskalischen Anreize der Bundesregierung hervor.
Dass Berlin in den nächsten zehn Jahren Infrastrukturinvestitionen von bis zu 500 Milliarden Euro plane, was rund 12 Prozent der Wirtschaftsleistung entspreche, sei ein wichtiger Kurstreiber, schrieben sie. Bereits von 2026 an sollte das Vorhaben zu deutlichen Gewinnsteigerungen führen. Eine kontinuierliche Umsetzung dieser Pläne, eine Erholung der Industrie, politische Reformen und ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine dürften die Argumente für deutsche Aktien weiter stärken", schrieben sie.
Was die positive Einschätzung konterkarieren könnte, wäre, dass vieles davon bereits eingepreist sei. Das aber, glauben die Experten, sei keineswegs der Fall. Allerdings könnten Anleger angesichts der Bewertungen verstärkt von Dax -Schwergewichten auf mittelgroße Börsenwerte im MDax ausweichen.
Ihren Börsen-Optimismus weltweit sehen die Experten der HSBC vor allem durch drei Aspekte untermauert: Die Gewinnaussichten der Unternehmen in den Vereinigten Staaten und die robuste US-Wirtschaft sowie die erwarteten Zinssenkungen dort. Außerdem bewerten sie die Kapitalrendite der Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) als wichtigen Treiber. Dabei verwiesen sie darauf, dass die "glorreichen Sieben", die sieben größten und bedeutendsten Tech-Konzerne in den USA, im laufenden Jahr voraussichtlich zwar 350 Milliarden US-Dollar für Investitionen ausgeben werden, sich aber dennoch keine Blase abzeichne.
Der Großteil der Ausgaben stamme von finanzkräftigen, etablierten Unternehmen, und zugleich seien die Bewertungen letztlich gar nicht so extrem. So würden die "glorreichen Sieben" aktuell mit dem 32-fachen des erwarteten KGV (12 Monate) gehandelt, während die wichtigsten Technologieunternehmen Anfang der 2000er Jahre mit dem 79-fachen des KGV gehandelt worden seien. Überdies sei "das adressierbare Marktpotenzial für generative KI mit 1,3 Billionen Dollar bis 2031 enorm. Die Auswirkungen auf die Einnahmen sind bereits sichtbar. Microsofts KI-Geschäft beispielsweise hat in nur drei Jahren 12 Milliarden Dollar erreicht."
Da die US-Börsen allerdings bereits stark gelaufen sind, schätzen Pinder und Agarwala diese insgesamt mit "Neutral" ein. Mit Blick auf die sieben Giganten Alphabet , Amazon , Apple , Meta , Microsoft , Nvidia und Tesla sehen sie allerdings dabei immer noch Spielraum.
Sie geben Schwellenländern jedoch wegen geringerer Bewertungen den Vorzug. Positiv gestimmt sind die beiden Strategen zudem für die europäischen Börsen ohne Großbritannien./ck/jsl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 190,2 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,80 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +26,39 %/+38,72 % bedeutet.
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
