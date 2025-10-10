    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 13. Oktober 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN:
    23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
    FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
    FRA: L'Oreal, Hauptversammlung
    USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/25
    08:00 DEU: Insolvenzen 7/25 + Schnellindikator 9/25
    CHN: Handelsbilanz 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz

    11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften

    DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)

    SAF: G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

    DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    USA: Anleihenhandel Feiertag
    °

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
