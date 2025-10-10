Börsenbeben: Deutsche Indizes stürzen ab, Energiekontor verliert massiv

Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Anstieg von 1.15%. Deutsche Telekom folgt mit einem minimalen Plus von 0.07%, während RWE mit 0.05% ebenfalls im Plus liegt.

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle beobachteten Indizes deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.291,36 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,34%. Noch stärker betroffen ist der MDAX, der um 1,90% auf 30.290,57 Punkte gefallen ist. Der SDAX zeigt mit einem Rückgang von 2,11% auf 17.206,58 Punkte die größte Schwäche unter den deutschen Indizes. Auch der TecDAX, der Technologieindex, ist mit einem Minus von 2,23% auf 3.665,27 Punkte stark unter Druck. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung an den Märkten betroffen. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 45.944,59 Punkten und verliert 0,87%. Der S&P 500, ein weiterer wichtiger US-Index, fällt um 1,28% auf 6.647,42 Punkte. Insgesamt zeigt sich heute ein düsteres Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere die deutschen Indizes stärker unter Druck stehen als ihre US-amerikanischen Pendants. Die Gründe für die Verluste könnten vielfältig sein, darunter globale wirtschaftliche Unsicherheiten oder spezifische Marktentwicklungen. Anleger sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten.

DAX Flopwerte

Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. MTU Aero Engines fällt um 3.41%, gefolgt von Siemens Energy mit einem Rückgang von 3.42%. Brenntag führt die Negativliste mit einem Minus von 4.76% an.

MDAX Topwerte

Im MDAX stechen TAG Immobilien mit einem Anstieg von 1.85% und Stroeer mit 0.98% hervor. Aroundtown rundet die Topwerte mit einem Plus von 0.95% ab.

MDAX Flopwerte

Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls deutliche Rückgänge. HENSOLDT verliert 5.41%, während Gerresheimer mit einem Minus von 5.57% und AIXTRON mit 8.70% die größten Verluste verzeichnen.

SDAX Topwerte

Die SDAX-Topwerte werden von NORMA Group angeführt, die um 1.88% zulegt. Suedzucker folgt mit 1.76% und Grand City Properties mit 1.08%.

SDAX Flopwerte

Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ. STRATEC fällt um 5.62%, Secunet Security Networks um 5.65%, während Energiekontor mit einem dramatischen Rückgang von 19.13% die Negativliste anführt.

TecDAX Topwerte

Im TecDAX sind Nordex mit 0.33%, Draegerwerk mit 0.15% und Deutsche Telekom mit 0.07% die besten Performer.

TecDAX Flopwerte

Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Verluste. Jenoptik fällt um 4.30%, HENSOLDT um 5.41% und AIXTRON führt die Negativliste mit 8.70% an.

Dow Jones Topwerte

Im Dow Jones sind Coca-Cola mit 1.43%, Walmart mit 1.10% und McDonald's mit 0.45% die Topwerte.

Dow Jones Flopwerte

Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls Rückgänge, angeführt von Nike (B) mit -2.87%, Unitedhealth Group mit -3.23% und Amazon mit -3.63%.

S&P 500 Topwerte

Die Topwerte im S&P 500 werden von PepsiCo mit 3.66%, Philip Morris International mit 2.77% und Verisk Analytics mit 2.67% angeführt.

S&P 500 Flopwerte

Die Flopwerte im S&P 500 sind deutlich negativ, mit Coinbase, das um 6.73% fällt, Robinhood Markets Registered (A) mit -7.02% und Super Micro Computer mit -7.19%.



