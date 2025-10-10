Märkte tauchen ab!
Streit um Seltene Erden eskaliert - Trump droht mit "massiver" Zollerhöhung
Das war es wohl mit einem ruhigen Gang ins Wochenende. Die Märkte tauchen ab. Der Dow verliert in wenigen Minuten über 300 Punkte und die Nasdaq taucht um 1,7 Prozent ab. Trump droht China mit "massiven" Zollerhöhungen!
- Märkte fallen stark: Dow über 300 Punkte im Minus.
- Trump droht China mit massiven Zollerhöhungen.
- Seltene-Erden-Aktien steigen trotz Marktverunsicherung.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
