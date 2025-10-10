    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    Arm Holdings Aktie mit Kurseinbruch - 10.10.2025

    Am 10.10.2025 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -6,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Mit einer Performance von -6,83 % musste die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Arm Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,61 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +12,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,14 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,86 % geändert.

    Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,66 %
    1 Monat +20,88 %
    3 Monate +15,61 %
    1 Jahr +7,75 %

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,18 Mrd.EUR wert.

    Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    -7,32 %
    +13,23 %
    +20,85 %
    +17,57 %
    +9,20 %
    +128,00 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
