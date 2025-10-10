POET Technologies - Aktie gerät unter Druck -14,94 % - 10.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Sie fällt um -14,94 % auf 6,4900€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +38,87 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +34,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,75 % gewonnen.

POET Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +34,06 % 1 Monat +56,60 % 3 Monate +38,87 % 1 Jahr +107,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der POET Technologies Aktie, die einen Rückgang von 14,06% auf 7,58 USD verzeichnet hat. Nutzer berichten von einem kürzlichen 3-Jahres-Hoch des Aktienkurses und einer Marktkapitalisierung, die sich der 1-Milliarde-Marke nähert. Zudem wird die strategische Positionierung des Unternehmens sowie die hohe Nachfrage nach seinen Produkten hervorgehoben, während Partnerschaften und Produktionskapazitäten als Wachstumstreiber diskutiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 104 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 699,19 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.