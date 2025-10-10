    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTilray Brands AktievorwärtsNachrichten zu Tilray Brands

    Besonders beachtet!

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tilray Brands - Aktie rauscht in die Tiefe - 10.10.2025

    Am 10.10.2025 ist die Tilray Brands Aktie, bisher, um -16,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tilray Brands Aktie.

    Besonders beachtet! - Tilray Brands - Aktie rauscht in die Tiefe - 10.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

    Tilray Brands Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Tilray Brands Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -16,92 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tilray Brands in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +212,39 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um +29,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +88,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tilray Brands +39,16 % gewonnen.

    Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +29,68 %
    1 Monat +88,13 %
    3 Monate +212,39 %
    1 Jahr +20,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der Tilray Brands Aktie, die in den letzten Monaten um 600% gestiegen ist. Anleger diskutieren über Gewinnmitnahmen und mögliche Korrekturen, wobei einige einen Rückgang auf etwa 1,40 Euro erwarten. Trotz dieser Überlegungen bleibt die Mehrheit optimistisch und plant, langfristig zu halten, in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Tilray Brands eingestellt.

    Zur Tilray Brands Diskussion

    Informationen zur Tilray Brands Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd. wert.

    Ferraris Absturz, PepsiCos Erholung und Aixtrons Abstufung


    Ferrari enttäuscht mit den Gewinnzielen bis 2030: Das EBITDA soll nur auf 3,6 Mrd. € steigen, rund 16 % unter Erwartungen. Zudem bremst der Luxusautobauer die Produktion bei der E-Mobilität. Einbruch der Aktie ausnutzen?

    Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tilray Brands

    -15,34 %
    +29,68 %
    +88,13 %
    +212,39 %
    +20,00 %
    -43,05 %
    -64,57 %
    -92,12 %
    ISIN:US88688T1007WKN:A2JQSC



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tilray Brands - Aktie rauscht in die Tiefe - 10.10.2025 Am 10.10.2025 ist die Tilray Brands Aktie, bisher, um -16,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tilray Brands Aktie.