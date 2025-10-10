Tilray Brands - Aktie rauscht in die Tiefe - 10.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Tilray Brands Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -16,92 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tilray Brands in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +212,39 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um +29,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +88,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tilray Brands +39,16 % gewonnen.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,68 % 1 Monat +88,13 % 3 Monate +212,39 % 1 Jahr +20,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der Tilray Brands Aktie, die in den letzten Monaten um 600% gestiegen ist. Anleger diskutieren über Gewinnmitnahmen und mögliche Korrekturen, wobei einige einen Rückgang auf etwa 1,40 Euro erwarten. Trotz dieser Überlegungen bleibt die Mehrheit optimistisch und plant, langfristig zu halten, in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd. wert.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.