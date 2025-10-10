Brookfield Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Brookfield Aktie. Sie fällt um -35,45 % auf 37,70€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Brookfield Asset Management ist ein führender globaler Vermögensverwalter, spezialisiert auf Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Private Equity. Mit über 600 Mrd. USD verwaltetem Vermögen zählt es zu den größten seiner Art. Hauptkonkurrenten sind Blackstone und KKR. Brookfields Stärke liegt in nachhaltigen Energieprojekten und einer langfristigen Investitionsstrategie.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Brookfield mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Brookfield Aktie damit um -32,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Brookfield -28,80 % verloren.

Brookfield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -32,24 % 1 Monat -30,81 % 3 Monate -26,40 % 1 Jahr -18,80 %

Informationen zur Brookfield Aktie

Es gibt 2 Mrd. Brookfield Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,84 Mrd. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Brookfield Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brookfield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brookfield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.