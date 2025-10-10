Besonders beachtet!
PVA TePla Aktie im freien Fall - 10.10.2025
Am heutigen Handelstag muss die PVA TePla Aktie bisher Verluste von -7,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.
PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.
PVA TePla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Sie fällt um -7,42 % auf 27,20€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PVA TePla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,58 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +1,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +123,07 % gewonnen.
PVA TePla Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,81 %
|1 Monat
|+0,69 %
|3 Monate
|+36,58 %
|1 Jahr
|+130,65 %
Informationen zur PVA TePla Aktie
Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,60 Mio. wert.
