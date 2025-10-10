PVA TePla Aktie im freien Fall - 10.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Sie fällt um -7,42 % auf 27,20€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PVA TePla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,58 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +1,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +123,07 % gewonnen.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,81 % 1 Monat +0,69 % 3 Monate +36,58 % 1 Jahr +130,65 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,60 Mio. wert.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.