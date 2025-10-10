    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    PVA TePla Aktie im freien Fall - 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PVA TePla Aktie bisher Verluste von -7,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Besonders beachtet! - PVA TePla Aktie im freien Fall - 10.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

    PVA TePla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Sie fällt um -7,42 % auf 27,20. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PVA TePla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,58 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +1,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +123,07 % gewonnen.

    PVA TePla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,81 %
    1 Monat +0,69 %
    3 Monate +36,58 %
    1 Jahr +130,65 %

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,60 Mio. wert.

    Sechs neue KI-Fabriken in EU geplant


    (Berichtigung: In der Überschrift, im 2. Satz des 1. Absatzes sowie im 1. Satz des 3. Absatzes hieß es zuvor, die EU habe neue "Gigafactories" angekündigt und die deutschen Bewerbungen seien nicht erfolgreich gewesen. Tatsächlich handelt es sich im …

    Sechs neue 'Gigafactories' für KI in EU geplant


    Die EU plant den Bau von sechs weiteren großen KI-Fabriken in Europa. Bewerbungen aus Deutschland blieben hier allerdings erfolglos. In Tschechien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und den Niederlanden sollen nun sogenannte KI-"Gigafactories" …

    PVA TePla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PVA TePla

    -7,42 %
    +1,81 %
    +0,69 %
    +36,58 %
    +130,65 %
    +85,28 %
    +145,79 %
    +977,49 %
    +110,85 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PVA TePla Aktie im freien Fall - 10.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die PVA TePla Aktie bisher Verluste von -7,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.