Jenoptik Aktie kommt unter die Räder - 10.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Jenoptik Aktie. Mit einer Performance von -3,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Jenoptik in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,00 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um +7,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Jenoptik auf -8,82 %.

Jenoptik Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,88 % 1 Monat +24,45 % 3 Monate +3,00 % 1 Jahr -29,80 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. wert.

An den internationalen Börsen herrscht heute gedrückte Stimmung: Deutsche und US-amerikanische Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste. Anleger blicken besorgt auf die aktuellen Entwicklungen.

Top- und Flop-Aktien am 10.10.2025 im TecDAX.

Jenoptik Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.