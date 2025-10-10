Salzgitter - Aktie gerät unter Druck -5,10 % - 10.10.2025

Mit einer Performance von -5,10 % musste die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Salzgitter in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,32 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +14,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +112,53 % gewonnen.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,84 % 1 Monat +51,95 % 3 Monate +15,32 % 1 Jahr +130,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der Beteiligung an Aurubis. Nutzer äußern Bedenken zur Nachhaltigkeit des aktuellen Hypes und diskutieren die Möglichkeit eines Anstiegs auf 40 €. Die Aurubis-Beteiligung wird als wertvoll erachtet, da deren Marktwert den Buchwert übersteigt, was sich positiv auf Salzgitter auswirken könnte. Technische Bilanzierungsaspekte und zukünftige Entwicklungen bei Aurubis sind ebenfalls zentrale Themen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,92 Mrd. wert.

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.