    thyssenkrupp nucera - Aktie gerät unter Druck -4,55 % - 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die thyssenkrupp nucera Aktie bisher Verluste von -4,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der thyssenkrupp nucera Aktie.

    Foto: thyssenkrupp nucera

    thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

    thyssenkrupp nucera Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Die thyssenkrupp nucera Aktie notiert aktuell bei 10,900 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,55 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,520  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von thyssenkrupp nucera in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,91 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um +6,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei thyssenkrupp nucera auf +7,69 %.

    thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,49 %
    1 Monat +22,30 %
    3 Monate +10,91 %
    1 Jahr +27,10 %

    Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. wert.

    thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?


    Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    thyssenkrupp nucera

    -4,64 %
    +6,49 %
    +22,30 %
    +10,91 %
    +27,10 %
    -46,49 %
    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



