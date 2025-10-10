Gerresheimer Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,69 % - 10.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie fällt um -6,69 % auf 28,74€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -36,90 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -16,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gerresheimer auf -56,73 %.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,00 % 1 Monat -27,11 % 3 Monate -36,90 % 1 Jahr -62,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Gerresheimer Aktie, die von 38€ auf 28€ gefallen ist. Nutzer spekulieren über die Möglichkeit einer feindlichen Übernahme, da die Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde Euro liegt. Kritisiert wird die Entscheidung des Vorstands, Übernahmegespräche abzusagen, was als nachteilig für die Aktionäre angesehen wird. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch, viele hoffen auf Schadensbegrenzung durch eine Übernahme.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 991,99 Mio. wert.

An den internationalen Börsen herrscht heute gedrückte Stimmung: Deutsche und US-amerikanische Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste. Anleger blicken besorgt auf die aktuellen Entwicklungen.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktie von 37 auf 25 Euro gesenkt. Der Spezialverpackungshersteller habe mit sehr schwachen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer Gewinnwarnung die …

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.