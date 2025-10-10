    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AUTO1 Group Aktie leidet unter Verkäufen - 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die AUTO1 Group Aktie bisher Verluste von -4,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Die AUTO1 Group Aktie ist bisher um -4,41 % auf 28,60 gefallen. Das sind -1,32  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,45 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -1,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +93,42 % gewonnen.

    AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,70 %
    1 Monat +13,47 %
    3 Monate +12,45 %
    1 Jahr +211,32 %

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,30 Mrd. wert.

    AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 10.10.2025 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a …

    AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    -4,48 %
    -1,70 %
    +13,47 %
    +12,45 %
    +211,32 %
    +394,31 %
    -25,28 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88



