HENSOLDT Aktie tiefrot - 10.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,35 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,34 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -1,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +217,71 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,87 % 1 Monat +21,30 % 3 Monate +5,34 % 1 Jahr +273,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stabile Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die sich über 100 Euro hält. Die positiven Geschäftszahlen, wie ein hoher Auftragseingang und Umsatzwachstum, sowie die Bestellung von über 600 Skyranger-Systemen durch das Verteidigungsministerium werden hervorgehoben. Die Teilnehmer betonen die Notwendigkeit von Geduld, da die Auswirkungen der Aufträge erst in den kommenden Jahren sichtbar werden, während die Produktionskapazitäten erweitert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,19 Mrd. wert.

An den internationalen Börsen herrscht heute gedrückte Stimmung: Deutsche und US-amerikanische Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste. Anleger blicken besorgt auf die aktuellen Entwicklungen.

Top- und Flop-Aktien am 10.10.2025 im TecDAX.

Nach dem Rekordhoch vom Vortag hat es am Freitag für den Dax nicht mehr für eine weitere Höchstmarke gereicht. Am frühen Nachmittag lag der deutsche Aktienindex nahezu unbewegt zum Vortagesschluss bei 24.618 Punkten. Bei 24.771 Zählern hatte der …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.