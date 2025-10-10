    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    PUMA - Aktie verliert deutlich - 10.10.2025

    Am 10.10.2025 ist die PUMA Aktie, bisher, um -3,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA - Aktie verliert deutlich - 10.10.2025
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von -3,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Puma SE!
    Long
    20,56€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 12,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,74€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 12,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PUMA Aktionäre einen Verlust von -1,38 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +5,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -48,47 %.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,69 %
    1 Monat +17,15 %
    3 Monate -1,38 %
    1 Jahr -38,06 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der PUMA Aktie, die durch politische Einflüsse und Analystenbewertungen geprägt ist. Die Bank of America sieht PUMA als unterbewertet im Vergleich zu Wettbewerbern und erwartet eine Kurszielerhöhung. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Unternehmenszahlen und der strategischen Neuausrichtung unter dem neuen CEO.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,24 Mrd. wert.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    -4,01 %
    +5,69 %
    +17,15 %
    -1,38 %
    -38,06 %
    -51,59 %
    -70,71 %
    +17,37 %
    +1.435,92 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PUMA - Aktie verliert deutlich - 10.10.2025 Am 10.10.2025 ist die PUMA Aktie, bisher, um -3,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.