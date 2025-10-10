PUMA - Aktie verliert deutlich - 10.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von -3,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PUMA Aktionäre einen Verlust von -1,38 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +5,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -48,47 %.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,69 % 1 Monat +17,15 % 3 Monate -1,38 % 1 Jahr -38,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der PUMA Aktie, die durch politische Einflüsse und Analystenbewertungen geprägt ist. Die Bank of America sieht PUMA als unterbewertet im Vergleich zu Wettbewerbern und erwartet eine Kurszielerhöhung. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Unternehmenszahlen und der strategischen Neuausrichtung unter dem neuen CEO.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,24 Mrd. wert.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.