Siemens Energy - Aktie im Fokus - 10.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie fällt um -2,74 % auf 106,40€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,62 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +0,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +118,34 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,73 % 1 Monat +19,21 % 3 Monate +18,62 % 1 Jahr +208,87 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,05 Mrd. wert.

An den internationalen Börsen herrscht heute gedrückte Stimmung: Deutsche und US-amerikanische Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste. Anleger blicken besorgt auf die aktuellen Entwicklungen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Freitag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.550 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.