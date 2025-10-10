Prosus Registered (N) - Aktie rauscht in die Tiefe - 10.10.2025

Die Prosus Registered (N) Aktie ist bisher um -5,04 % auf 58,97€ gefallen. Das sind -3,13 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Prosus Registered (N) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,72 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +1,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +61,72 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,74 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,32 % 1 Monat +15,87 % 3 Monate +30,72 % 1 Jahr +55,05 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,36 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.