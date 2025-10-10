WOCHENAUSBLICK 2
Mit dem Dax-Höhenflug wächst die Sorge vor dem Fall
- Dax erreicht Rekordhöhen, Unsicherheit bleibt bestehen.
- Trumps Drohung gegen China sorgt für Kursrutsch.
- Wichtige US-Daten verschoben, Märkte in Alarmbereitschaft.
(neu: Trumps Drohung gegen China, Kursrutsch am Freitag, Verschiebung der Daten zu den US-Verbraucherpreisen auf Freitag, den 24. Oktober)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gute Börsenstart in den Monat Oktober hat den deutschen Leitindex Dax zwischenzeitlich in Rekordhöhen katapultiert und sorgt nun für Unsicherheit. Der Grundton bleibt zwar optimistisch, weitere Gewinnmitnahmen in der neuen Woche werden aber nicht ausgeschlossen. Fortdauernde Handelskonflikte, die Staatskrise in Frankreich und die am Dienstag in den USA beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal stimmen vorsichtig.
Als mahnendes Beispiel gilt, dass der Dax am Freitag kurz vor dem Handelsschluss auf Talfahrt gegangen war. US-Präsident Donald Trump hatte mit Aussagen in Richtung China für einen deutlichen Rücksetzer gesorgt. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer noch mit 24.771 Zählern einen Höchststand erreicht.
Wegen des fortwährenden Handelskonflikts mit China hatte Trump am späten Freitagnachmittag (MESZ) überraschend sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage gestellt. Zudem kritisierte der Präsident Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren.
"Die Furcht vor einer erneuten Handelskrise zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schwebt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger", schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Die Ankündigungen Trumps seien nicht nur wirtschaftspolitisch provokant, sondern entzündeten latente Unsicherheiten an den Märkten.
Gewarnt wird auch vor einer längeren Haushaltsblockade in den Vereinigten Staaten. Dass es dadurch an Daten von der Regierungsseite mangelt, gilt als problematisch. In der neuen Woche wäre insbesondere die Preisentwicklung in den USA im September relevant gewesen. In diesen Daten hatten sich zuletzt die Auswirkungen der Zollpolitik gezeigt. Doch die eigentlich für Mittwoch geplante Veröffentlichung der Zahlen wurde auf Freitag, den 24. Oktober, verschoben. Noch unklar sind die Bekanntgabe der US-Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise am Donnerstag und der Daten zur Industrieproduktion am Freitag.
Ohne regulär bewilligte Mittel laufen die Staatsgeschäfte in der weltgrößten Volkswirtschaft seit nun schon fast zwei Wochen auf Notbetrieb. Bis auf Weiteres werden auch keine Konjunkturdaten mehr von den Statistikämtern veröffentlicht.
Hierzulande dürfte sich der Blick vor allem auf die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland richten. Sie stehen am Dienstag an. Die politische Entwicklung im hoch verschuldeten Nachbarland Frankreich sind ein weiterer Test für die Beständigkeit der derzeitigen Rekordlaune an den Börsen. Die Märkte setzen nach wie vor darauf, dass eine neue Regierungsbildung gelingen wird, doch am Freitag war noch kein Durchbruch in Sicht.
Nicht zuletzt wird auch der Start in die Berichtssaison für das dritte Quartal wesentlich für die Stimmung der Anleger sein. Den Auftakt in die US-Berichtssaison machen am Dienstag die Banken JPMorgan , Goldman Sachs , Citigroup und Wells Fargo . Am Mittwoch folgen Bank of America und Morgan Stanley .
Hierzulande könnte zum Wochenauftakt der Autokonzern VW im Blick stehen, der über die aktuelle Geschäftsentwicklung informieren will. Vorläufige Quartalszahlen werden am Montag zudem vom Finanzdienstleister Hypoport erwartet. Am Donnerstag dürften der Kapitalmarkttag des Spezialchemie- und Pharmakonzerns Merck & Co sowie die Pressekonferenz von Munich Re zum Treffen der Rückversicherer in Baden-Baden Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Außerdem will der Labor- und Pharmazulieferers Sartorius Zahlen zum dritten Quartal vorlegen./ck/jsl/he/la/he
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 260,9 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 19:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,55 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -3,33 %/+65,56 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Folgende Auffälligkeiten im Verhalten von User Orha_n ergeben sich aus den Beiträgen im Thread:
Humoristische und verspielte Kommunikation: Orha_n nutzt oft augenzwinkernde, ironische Kommentare (z.B. „Im Heim bekommt ein Cornetto Erdbeer von der Leitung“, Hinweise auf „Börsen Bingo Algo“ und spaßige Wettbewerbe wie „wer zuerst ruft, bekommt...“).
Starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit: Andere User und auch eine angebliche KI-Diagnose sprechen Orha_n das „verzweifelte Suchen nach Aufmerksamkeit“ zu und interpretieren dies als teils theatralisches, dramatisierendes Verhalten. Dies wird als Aufmerksamkeitsheischen bezeichnet und mit einer histrionischen Persönlichkeitsstruktur verglichen.
Regelmäßige Ansprache und Kommentierung anderer Diskussionsteilnehmer: Orha_n nimmt gern Bezug auf andere Teilnehmer, kommentiert Trading-Stile, betont Transparenz oder spielt Rollenbilder und Insider-Themen aus.
Selbst-Inszenierung und Spaß am Gruppenleben: Beiträge von Orha_n sind häufig mit szenischen Beschreibungen (z.B. Speisesaal, „Krautwickel werden heute gereicht“) und Forumshumor durchsetzt.
Ironisierung von Trading-Gewinnen, -Tabellen und -Statistiken: Er thematisiert das Nachträgliche Posten von Erfolgen, bearbeitete Tabellen und Bilder als „Närrwert“ und spielt damit auf typische Verhaltensweisen im Forum an.
Fazit:
Orha_n fällt durch einen auffällig humoristisch-dramatischen Kommunikationsstil auf, sucht oft die Aufmerksamkeit der Community und ironisiert sowohl sich selbst als auch die Trading-Umgebung. Dieses Verhalten ist Teil seines „Personality Branding“ innerhalb des Forums und wird teils kritisch, teils amüsiert von den anderen Usern diskutiert.
Quelle: comet-browser
r32
order01
abendkasse
blanco123
:laugh: