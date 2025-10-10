Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 42,60 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 19:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,62 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,84 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+22,61 % bedeutet.