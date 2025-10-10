    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

    • Jefferies belässt BASF auf "Hold" mit 45 Euro Ziel.
    • BASF behält 40% an Lacksparte nach Verkauf.
    • Analyst sieht Chancen bei zukünftigen Aufwärtstrends.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf eines Mehrheitsanteils seiner Lacksparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da BASF 40 Prozent am Unternehmen behalte, bedeute dies, dass der Chemiekonzern an allen späteren Aufwärtstrends teilhaben könne, sollte das Geschäft aufgespalten und an Branchenunternehmen veräußert werden, kommentierte Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 42,60 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 19:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,84 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+22,61 % bedeutet.


