Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro
- Jefferies belässt BASF auf "Hold" mit 45 Euro Ziel.
- BASF behält 40% an Lacksparte nach Verkauf.
- Analyst sieht Chancen bei zukünftigen Aufwärtstrends.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf eines Mehrheitsanteils seiner Lacksparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da BASF 40 Prozent am Unternehmen behalte, bedeute dies, dass der Chemiekonzern an allen späteren Aufwärtstrends teilhaben könne, sollte das Geschäft aufgespalten und an Branchenunternehmen veräußert werden, kommentierte Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 42,60 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 19:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,62 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,84 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+22,61 % bedeutet.
Kursziel: 45 Euro
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
Chemie ist heutzutage überall drin: Kunststoffe, Farbstoffe, Geschmacksstoffe, Klebstoffe, Reinigungsmittel, und so weiter. Auch um irgendwelche Produkte herzustellen, benötigt man Chemie. Die weltweite Produktion von Chemieprodukten wächst mit ca. 2,5% bis 3,0% pro Jahr, was jetzt kein direkter Boom ist, aber immer noch Wachstum.