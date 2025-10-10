Durchbruch beim nicht-invasiven, hirnspezifischen Biomarker-Nachweis für die Alzheimer-Forschung

FREMONT, Kalifornien, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, ein Unternehmen, das die Präzisionsproteomik vorantreibt, um die früheste Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen, gab heute die Markteinführung des NULISAqpcr BD-pTau217 Assaybekannt, eines entscheidenden Biomarkers in der Alzheimer-Forschung und anderen Tauopathien – ein bahnbrechender Sprung in der blutbasierten Quantifizierung des aus dem Gehirn stammenden phosphorylierten Tau 217 (pTau217). Dieser einzigartige Assay ist die einzige aus dem Gehirn gewonnene Single-Plex-Lösung auf dem Markt und setzt einen neuen Maßstab für Präzision und ZNS-Spezifität in der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen.

Der NULISAqpcr BD-pTau217 Assay basiert auf der proprietären NULISA-Plattform von Alamar und bietet eine beispiellose Sensitivität und Spezifität bei nicht-invasiven Probentypen wie Plasma, Serum und getrockneten Blutflecken. Durch die direkte Messung des aus dem ZNS stammenden pTau217, ohne dass eine Liquorentnahme oder PET-Bildgebung erforderlich ist, werden die bestehenden Hindernisse für eine breite Anwendung in bevölkerungsbezogenen Studien oder klinischen Längsschnittstudien beseitigt.

„Der NULISAqpcr BD-pTau217 Assay definiert die Möglichkeiten der Quantifizierung von ZNS-Biomarkern neu", erklärt Dr. Yuling Luo, Gründer, Chairman und CEO von Alamar Biosciences. „Indem wir das Rauschen der peripheren Tau-Quellen entfernen, können Forschende nun aussagekräftige Veränderungen im Gehirn früher und mit höherer Präzision erkennen."

„Die Leistung der hirnspezifischen pTau217-Plasmatests von Alamar ist ausgezeichnet", sagt Jonathan Schott, MD, PhD, Professor für Neurologie am University College London. „Für den Nachweis von Alzheimer-Pathologie mit kognitiven Symptomen deuten unsere ersten Ergebnisse darauf hin, dass das Single-Plex-Format mindestens so gut abschneidet wie etablierte ptau217-Plasmatests, aber eine höhere Fold-Change aufweist und dazu führt, dass weniger Proben in den unbestimmten Bereich eingestuft werden. In der Forschung sind die mit dem Multiplex-Assay gemessenen hirnspezifischen pTaus sehr vielversprechend, um asymptomatische Personen mit einem hohen Grad an Alzheimer-Pathologie zu erkennen, die für klinische Versuche mit krankheitsverändernden Therapien in Frage kommen."

Der BD-pTau217-Assay ist als Single-Plex-NULISAqpcr-Assay oder im Rahmen des Multiplex-NULISAseq CNS Disease Panel 120 erhältlich und unterstützt sowohl die Forschung als auch die translationale Forschung. Der automatisierte Arbeitsablauf des Assays ermöglicht die Verarbeitung von mehr als 220 Proben pro Tag mit dem ARGO HT System und ist damit ideal für Hochdurchsatzanalysen in Krankheitskohorten oder bevölkerungsbasierten Studien.

Alamar Biosciences arbeitet weiterhin mit der neurowissenschaftlichen Gemeinschaft zusammen, um Erkenntnisse über Biomarker zu gewinnen, die den Fortschritt bei der Alzheimer-Krankheit und darüber hinaus beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie auf alamarbio.com.

NULISA BD-pTau217 Assays sind ausschließlich für Forschungszwecke und nicht für diagnostische Verfahren bestimmt.

Informationen zu Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences ist ein nicht börsennotiertes Biowissenschaftsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Präzisionsproteomik voranzutreiben, um die frühestmögliche Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen. Die firmeneigene NULISA Platform und das ARGO HT System greifen nahtlos mit den neuesten Fortschritten in der Genomik ineinander, um eine Nachweisempfindlichkeit im einstelligen Attomolbereich zu erreichen, die die empfindlichste derzeit auf dem Markt erhältliche Proteinnachweis-Technologie bei Weitem übertrifft. Weitere Informationen finden Sie auf alamarbio.com.

