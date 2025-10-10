Börsen Update USA - 10.10. - US Tech 100 schwach -2,39 %

Der Dow Jones steht bei 45.802,87 PKT und verliert bisher -1,17 %.

Top-Werte: McDonald's +0,70 %, Coca-Cola +0,64 %, Sherwin-Williams +0,31 %, Walmart +0,10 %, Johnson & Johnson -0,31 %

Flop-Werte: Amazon -3,84 %, Nike (B) -3,74 %, Unitedhealth Group -3,38 %, NVIDIA -2,68 %, Apple -2,64 %

Der US Tech 100 steht bei 24.496,55 PKT und verliert bisher -2,39 %.

Top-Werte: PepsiCo +3,17 %, O'Reilly Automotive +1,75 %, Verisk Analytics +1,68 %, Mondelez International Registered (A) +1,24 %, Gilead Sciences +0,72 %

Flop-Werte: Arm Holdings -8,72 %, Synopsys -8,20 %, Shopify -7,15 %, Microchip Technology -6,62 %, ON Semiconductor -6,45 %

Der S&P 500 steht bei 6.616,08 PKT und verliert bisher -1,75 %.

Top-Werte: PepsiCo +3,17 %, Philip Morris International +2,67 %, Autozone +2,22 %, Erie Indemnity (A) +2,17 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +2,15 %

Flop-Werte: The Mosaic -8,31 %, Synopsys -8,20 %, Block (A) -7,69 %, Coinbase -7,39 %, Super Micro Computer -7,23 %