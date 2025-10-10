Börsen Update
Börsen Update USA - 10.10. - US Tech 100 schwach -2,39 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.802,87 PKT und verliert bisher -1,17 %.
Top-Werte: McDonald's +0,70 %, Coca-Cola +0,64 %, Sherwin-Williams +0,31 %, Walmart +0,10 %, Johnson & Johnson -0,31 %
Flop-Werte: Amazon -3,84 %, Nike (B) -3,74 %, Unitedhealth Group -3,38 %, NVIDIA -2,68 %, Apple -2,64 %
Der US Tech 100 steht bei 24.496,55 PKT und verliert bisher -2,39 %.
Top-Werte: PepsiCo +3,17 %, O'Reilly Automotive +1,75 %, Verisk Analytics +1,68 %, Mondelez International Registered (A) +1,24 %, Gilead Sciences +0,72 %
Flop-Werte: Arm Holdings -8,72 %, Synopsys -8,20 %, Shopify -7,15 %, Microchip Technology -6,62 %, ON Semiconductor -6,45 %
Der S&P 500 steht bei 6.616,08 PKT und verliert bisher -1,75 %.
Top-Werte: PepsiCo +3,17 %, Philip Morris International +2,67 %, Autozone +2,22 %, Erie Indemnity (A) +2,17 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +2,15 %
Flop-Werte: The Mosaic -8,31 %, Synopsys -8,20 %, Block (A) -7,69 %, Coinbase -7,39 %, Super Micro Computer -7,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.