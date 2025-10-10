Brenntag Aktie mit Kurseinbruch - 10.10.2025

Die Brenntag Aktie notiert aktuell bei 49,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,65 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,40 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Brenntag Aktionäre einen Verlust von -9,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Brenntag Aktie damit um -2,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Brenntag auf -11,21 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,45 % geändert.

Brenntag Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,66 % 1 Monat +0,92 % 3 Monate -9,61 % 1 Jahr -20,56 %

Informationen zur Brenntag Aktie

Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,10 Mrd.EUR wert.

Der jüngst in neue Höhen gestiegene Dax ist am Freitag kurz vor dem Handelsschluss auf Talfahrt gegangen. Nach einem nur leichten Auf und Ab im Tageslauf sorgte US-Präsident Donald Trump mit Aussagen in Richtung China für einen deutlichen …

An den internationalen Börsen herrscht heute gedrückte Stimmung: Deutsche und US-amerikanische Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste. Anleger blicken besorgt auf die aktuellen Entwicklungen.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.10.2025 / 16:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

Brenntag Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.