    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    China killt US-KI-Blase: Handelskrieg eskaliert, Trump droht!

    Blöd nur, dass für die Produktion für Chips eben diese Seltenen Erden absolut zentral sind, das gilt auch für Datencenter.

    China killt die KI-Blase der Amerikaner: laut Trump hat Peking an die USA und andere Länder einen Brief geschrieben, der klar macht, dass die Daumenschrauben bei Seltenen Erden massiv angezogen werden. Blöd nur, dass für die Produktion für Chips eben diese Seltenen Erden absolut zentral sind, das gilt auch für Datencenter. Und damit hängt die KI-Blase mit extremen Bewertungen in der Luft - Trump bleibt nur die Drohung, die Zölle gegen China massiv anzuheben und damit den Handelskrieg weiter zu eskalieren. Dass Trump das schwächere Blatt auf der Hand hat, zeigt sein Tweet: man habe von den Monopolen Chinas auf Seltene Erden jeweils das Doppelte. Wirklich, Donald? Wenn nun nicht bald ein game changer kommt, kann es für Nasdaq und Co hässlich werden..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.760,00€
    Basispreis
    16,44
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.869,81€
    Basispreis
    16,38
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. China und Seltene Erden: Industriespionage in Europa per Lizenz

    2. Silber: Action in London – hohe Nachfrage und starke Schwankung

    3. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

     

    Das Video "China killt US-KI-Blase: Handelskrieg eskaliert, Trump droht!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster China killt US-KI-Blase: Handelskrieg eskaliert, Trump droht! China killt die KI-Blase der Amerikaner: laut Trump hat Peking an die USA und andere Länder einen Brief geschrieben, der klar macht, dass die Daumenschrauben bei Seltenen Erden massiv angezogen werden