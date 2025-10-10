China killt US-KI-Blase: Handelskrieg eskaliert, Trump droht!

China killt die KI-Blase der Amerikaner: laut Trump hat Peking an die USA und andere Länder einen Brief geschrieben, der klar macht, dass die Daumenschrauben bei Seltenen Erden massiv angezogen werden. Blöd nur, dass für die Produktion für Chips eben diese Seltenen Erden absolut zentral sind, das gilt auch für Datencenter. Und damit hängt die KI-Blase mit extremen Bewertungen in der Luft - Trump bleibt nur die Drohung, die Zölle gegen China massiv anzuheben und damit den Handelskrieg weiter zu eskalieren. Dass Trump das schwächere Blatt auf der Hand hat, zeigt sein Tweet: man habe von den Monopolen Chinas auf Seltene Erden jeweils das Doppelte. Wirklich, Donald? Wenn nun nicht bald ein game changer kommt, kann es für Nasdaq und Co hässlich werden..

