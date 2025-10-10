JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer halte die Lagerbestände in Europa und Nordamerika unter Kontrolle, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Produktionskürzungen in Europa sollten vor diesem Hintergrund gesehen werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 8,56EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 20:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
