    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer halte die Lagerbestände in Europa und Nordamerika unter Kontrolle, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Produktionskürzungen in Europa sollten vor diesem Hintergrund gesehen werden./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 8,56EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 20:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00, was eine Steigerung von +8,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer halte die Lagerbestände in Europa und Nordamerika …