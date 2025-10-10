    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aussagen des Sportwagenbauers hätten seinen und den Markterwartungen entsprochen, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Verringerung der Lagerbestände gegenüber dem hohen Stand im zweiten Jahresviertel dürfte einen positiven Barmittelfluss unterstützen, während sich die Auswirkungen der Umstrukturierung des Unternehmens auf die Liquidität erst in späteren Quartalen bemerkbar machen sollten./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 41,13EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 20:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


